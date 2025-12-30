Premier

एका चित्रपटासाठी किती मानधन घेतात रणवीर सिंग आणि रणबीर कपूर? बॉलिवूड अभिनेत्यानेच उघड केला आकडा

Payal Naik
बॉलिवूड म्हणजे चमचमणारी दुनिया. या दुनियेत कित्येक व्यक्ती आपलं नशीब घेऊन येतात. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर इथे अनेक कलाकार रंकाचे राव झाले. प्रचंड प्रसिद्धी, पैसा आणि तितकीच मेहनत असं गुरुमंत्र असलेल्या बॉलिवूडमध्ये कुणाला कधी लॉटरी लागेल सांगू शकत नाही. मात्र सगळ्याच कलाकारांना ही यशाची पायरी चढायला मिळते असं नाही. आमिर खानचा भाचा असणारा अभिनेता इमरान खान याने बॉलिवूडबद्दल खुलासा केला आहे. रणवीर सिंग आणि रणबीर कपूरसारखे कलाकार एका सिनेमासाठी किती मानधान घेतात याबद्दल सांगितलं आहे.

