बापरे! अर्जुननंतर अस्मितासमोर येणार सचिनच्या अफेअरचं सत्य; सासूबाईंसमोरच साक्षीला करतोय किस

'ठरलं तर मग' मालिकेत आता मोठा ट्विस्ट येणार आहे. छोट्या पडद्यावरील ही मालिका गेले काही वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतेय. त्यात मालिकेत वेगवेगळे प्लॉट ट्विस्ट येतायत. त्यामुळेच ही मालिका प्रेक्षकांची आवडती आहे. सोबतच गेले दोन वर्ष ही मालिका टीआरपी यादीत प्रथम क्रमांकावर आहे. सध्या मालिकेत नागराज आणि महीपतचं सत्य सुमन समोर आलंय. ती हे सत्य सायलीला सांगणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच तिचं काही बरं वाईट तर होणार ना अशी शंका प्रेक्षकांना आहे. तर दुसरीकडे सचिनचं सत्य अस्मितासमोर येणार आहे. .मालिकेत सायली, अर्जुन आणि अश्विन मिळून प्रतिमाची खोटी डेड बॉडी कुणी ठेवली होती याचा शोध घेत आहेत. तर दुसरीकडे प्रिया आणि साक्षी यांच्यात पुन्हा मैत्री होण्याची चिन्ह आहेत. नागराजने महिपतला अडकवून ठेवलं आहे. हे सुमनला माहीत पडलंय. ती सायलीला याबद्दल सांगणार आहे. मात्र दुसरीकडे अर्जुनला आधीच सचिनबद्दल सगळं माहीत पडलंय. त्यासोबतच आता मालिकेचा नवा प्रोमो समोर आलाय. जो बघून प्रेक्षक मात्र खुश झालेत. .या नव्या प्रोमोमध्ये अस्मिता आईसोबत बाहेर गेली असतानाच तिला सचिन दुसऱ्या मुलीसोबत चाळे करताना दिसतो. तो तिच्या गालावर किस करताना दाखवण्यात आलाय. हे पाहून अस्मिताला मोठा धक्का बसतो. तिच्या पोटात देखील दुखू लागतं. मात्र यातून तिची आई तिला सावरते आणि घरी घेऊन जाते. घरी गेल्यावर अस्मिता म्हणते की मला विष आणून द्या जेणे.मात्र हे ऐकून अर्जुन त्याच्या जोरदार कानशिलात लगावतो. आता मालिकेत नेमके कोणकोणते ट्विस्ट येणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. मात्र सध्याच्या या कथेवर नेटकरी प्रचंड खुश आहेत.