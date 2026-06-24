निळावंतीचं रहस्य आणि गुप्त खजिन्याचा शोध! ब्रिटिशकालीन इतिहासावर आधारित 'इंद्रजाल'चा थरारक फर्स्ट लुक आउट

रहस्य, थरार, पौराणिक कथा आणि गुप्त खजिन्याचा शोध याचा एक अनोखा संगम असलेला ‘इंद्रजाल’ हा चित्रपट लवकरच रसिकांच्या भेटीस येत आहे. भारताचा समृद्ध इतिहास आणि संस्कृतीशी जोडलेला हा चित्रपट भारतीय पौराणिक कथांमधील निळावंतीशी संबंधित गूढ रहस्य आणि जंगलातील रोमांचक साहसावर आधालेला सिनेमॅटिक असा हा चित्रपट प्रत्येकाला खिळवून ठेवणारा आहे. ‘शिवरत्न प्रॉडक्शन’ने नुकतीच 'इंद्रजाल' या त्यांच्या पहिल्या हिंदी चित्रपटाची घोषणा केली. आता या चित्रपटाचं मोशन पोस्टर आणि फर्स्ट लूक समोर आलं असून ते सिने-रसिकांमध्ये कमालीची उत्सुकता वाढवणारं आहे. .‘इंद्रजाल’ हा सिनेमा सौ. सुचेता अजय निकम यांच्या ‘शिवरत्न प्रॉडक्शन’ची पहिली निर्मिती आहे. तसेच अजय निकम आणि मंगेश वैती हे या चित्रपटाचे सहनिर्माते आहेत. तर चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची धुरा दिग्दर्शक जागेश्वर ललिता ढोबळे यांनी सांभाळली आहे. यापूर्वी त्यांनी ‘ढ लेकाचा’, ‘रेष्टीभ' आणि ‘कुलस्वामिनी’ यांसारख्या मराठी चित्रपटांचे दिग्दर्शन केलं आहे. जमिनीशी जोडलेले, भावपूर्ण आणि सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण कथा मांडण्यासाठी ओळखले जाणारे हे दिग्दर्शक ‘इंद्रजाल’मार्फत हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहेत. या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत महेश निकम, शनाया त्रिपाठी, यशराज डिंबळे, किरण माने, कल्पना सारंग, नामदेव मुरकुटे यांसोबत दर्शना रसाळ, धीरज शर्मा, सत्यम छेत्री, राहुल कुलकर्णी, संजना देशमुख, कल्पेश जगताप, लक्ष्मी विभुते आणि योगेश दांगट या सहकलाकारांच्या दमदार भूमिका आहेत. .चित्रपटाबाबत बोलताना चित्रपटाचे दिग्दर्शक जागेश्वर ललिता ढोबळे म्हणाले, “‘इंद्रजाल’ या चित्रपटाद्वारे मी थरारनाट्य-रहस्यासोबत ओघवती कथाकथन शैली यांचा मेळ घालण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केलाय. माझ्या कल्पनाशक्तीवर विश्वास ठेवल्याबद्दल आणि या चित्रपटासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावून काम केल्याबद्दल मी निर्मात्या सौ. सुचेता अजय निकम आणि माझ्या संपूर्ण टीमचा अत्यंत ऋणी आहे”. .या चित्रपटाच्या छायांकनाची धुरा आकाश सेठी यांनी सांभाळली आहे. तर ‘इंद्रजाल’चे लेखन राज्य पुरस्कार विजेते लेखक नामदेव मुरकुटे यांनी केले आहे. चित्रपटाच्या संगीताची जादू गौरव चाटी यांची असून, गीत लेखन योगेश दांगट यांचे आहे. पार्श्वसंगीत उदय साळवी यांचे असून, वेशभूषा जान्हवी शिंदे यांनी सांभाळली. तर निर्मिती रचना सचिन पाटील, सर्जनशील निर्मिती हरेश प्रेमपरम सुतार आणि विक्रमसिंह चव्हाण यांची तर कार्यकारी निर्मिती अशोक केंद्रे यांनी केली आहे. ‘ऑगस्ट एंटरटेनमेंटद्वारे प्रदर्शित होणारा ‘इंद्रजाल’हा चित्रपट 24 जुलै 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यास सज्ज झाला आहे. .ओंकार भोजनेच्या गाजलेल्या स्कीटवर विद्या बालन फिदा; स्वतः बनवला रील, व्हिडिओ पाहून नेटकरी खुश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.