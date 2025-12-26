त्यांचं शरीर साथ देत नव्हतं... कसे होते इरफान खान यांचे शेवटचे दिवस; डिझायनर म्हणाली, 'कॅन्सर झाल्यानंतर त्यांनी कधीही....

इरफान खान हे नाव घेतलं की चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर एक हसू उमटतं. त्यांचे चित्रपट आपोआपच आठवतात. बॉलिवूडच्या या कलाकाराची वेगळी अशी ओळख करून देण्याची गरज नाही. ‘लाइफ इन अ मेट्रो’, ‘पानसिंग तोमर’, ‘द लंचबॉक्स’, ‘हैदर’, ‘गुंडे’, ‘पिकू’, ‘तलवार’, ‘हिंदी मीडियम’ यांसारख्या चित्रपटातून त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. मात्र या प्रवासातच त्यांना कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराचं निदान झालं आणि त्यांनी २९ एप्रिल २०२० रोजी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. मात्र आजही त्यांच्या आठवणी प्रेक्षकांच्या मनात कायम आहेत. 'अंग्रेजी मिडीयम' हा त्यांचा शेवटचा सिनेमा ठरला. आता या सिनेमाच्या कॉस्ट्यूम डिझायनरने त्यांच्या शेवटच्या दिवसांबद्दल सांगितलंय. .'अंग्रेजी मीडियम' च्या कॉस्ट्यूम डिझायनर स्मृती चौहान यांनी नुकतीच डिजिटल कॉमेंट्रीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी इरफान यांना कर्करोग झालेला असतानाही ते शूट करत होते, त्यांना प्रचंड वेदना होत असल्याचं सांगितलं. स्मृती म्हणाल्या, 'इरफान साहेबांची तब्येत सतत बिघडत होती.वेदना इतक्या होत्या की चेहरा पांढरा पडायचा, पण ते कधीच तक्रार करत नव्हते. ते मला फक्त एकच गोष्ट म्हणत होते,स्मृती, मला खूप थंडी वाजत आहे. त्यानंतर मग त्यांनी मला लंडनच्या एका ब्रँडबद्दल सांगितले आणि म्हणाले,कृपया तिथून माझ्यासाठी काही गरम कपडे आण.'.त्या पुढे म्हणाल्या, ' म्हणाल्या,"चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान त्यांचे वजन सतत कमी होत होते. त्या काळात आम्हाला त्याच्या कपड्यांमध्ये खूप पॅडिंग घालावे लागले.चित्रपटात, आम्ही उन्हात शूट करावे लागतील अशा सीन्ससाठी त्यांना एक जॅकेट दिले होते आणि त्यात पॅडिंगही होते.ते आजारी होते. त्यांचे कुटुंब बऱ्याचदा वेळ त्यांच्यासोबत असायचे आणि कधीकधी, शूटिंग अनेकदा थांबत असे कारण त्यांचं शरीर साथ देत नव्हतं.'अंग्रेजी मीडियम'च्या वेळी असे अनेक दिवस होते, जेव्हा आम्ही शूटिंग करू शकलो नाही, कारण आमच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही ते सेटवर येऊ शकले नाहीत.मात्र, अशा परिस्थितीतही काम करताना इरफान यांची मेहनत पाहून संपूर्ण युनिट भावूक होत असे. .तुला पाहते रे! गायत्री दातारने दाखवला होणाऱ्या नवऱ्याचा चेहरा; काय करतो अभिनेत्रीचा मिस्टर परफेक्ट? अर्ध जग फिरलाय अन् \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.