आंतरराष्ट्रीय कौतुकानंतर ‘होमबाउंड’ भारतात होणार प्रदर्शित

Homebound To Release In India : ईशान खट्टर आणि विशाल जेठवा यांची मुख्य भूमिका असलेला होमबाऊंड हा सिनेमा आता भारतात रिलीज होणार आहे. जाणून घेऊया सिनेमाच्या रिलीज डेट विषयी.
  1. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये (कान्स 2025, टोरोंटो) प्रशंसा मिळवलेला ‘होमबाउंड’ २६ सप्टेंबर रोजी भारतात आणि जगभर प्रदर्शित होणार आहे.

  2. या चित्रपटात ईशान खट्टर, विशाल जेठवा आणि जान्हवी कपूर प्रमुख भूमिकेत आहेत, तर दिग्दर्शन नीरज घायवान यांनी केले आहे.

  3. कथानक उत्तर भारतातील एका खेड्यातील दोन बालमित्रांच्या आयुष्याभोवती फिरते, जे पोलिसांची नोकरी मिळवण्याचं स्वप्न पाहतात, आणि त्या धडपडीमुळे त्यांच्या नात्यात येणारा ताण दाखवला आहे.

