आंतरराष्ट्रीय कौतुकानंतर ‘होमबाउंड’ भारतात होणार प्रदर्शित

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये (कान्स 2025, टोरोंटो) प्रशंसा मिळवलेला ‘होमबाउंड’ २६ सप्टेंबर रोजी भारतात आणि जगभर प्रदर्शित होणार आहे.या चित्रपटात ईशान खट्टर, विशाल जेठवा आणि जान्हवी कपूर प्रमुख भूमिकेत आहेत, तर दिग्दर्शन नीरज घायवान यांनी केले आहे.कथानक उत्तर भारतातील एका खेड्यातील दोन बालमित्रांच्या आयुष्याभोवती फिरते, जे पोलिसांची नोकरी मिळवण्याचं स्वप्न पाहतात, आणि त्या धडपडीमुळे त्यांच्या नात्यात येणारा ताण दाखवला आहे..Bollywood News : आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये दाद मिळवलेला आणि समीक्षकांकडून प्रशंसा मिळवलेला ‘होमबाउंड’ हा चित्रपट अखेर भारतीय प्रेक्षकांसमोर येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. ईशान खट्टर आणि विशाल जेठवा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट २६ सप्टेंबर रोजी भारतात तसेच जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. ‘कान्स २०२५’ आणि टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रदर्शित झाल्यानंतर या चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठं यश मिळालं..धर्मा प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली निर्मित, दिग्दर्शक नीरज घायवान यांच्या दिग्दर्शनाखालील या चित्रपटात ईशान खट्टर आणि विशाल जेठवा सोबत जान्हवी कपूरही महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहे. चित्रपटाची कथा उत्तर भारतातील एका छोट्या खेड्यातील दोन बालमित्रांभोवती फिरते. पोलिसांची नोकरी मिळवून सन्मान मिळवण्याची त्यांची धडपड कथानकाचा गाभा आहे.स्वप्न पूर्ण करण्याच्या ओढीत निर्माण होणारा ताण त्यांच्या नात्यांवर कसा परिणाम करतो, याभोवती कथा आकार घेते. . ‘होमबाउंड’ला कान्स फिल्म फेस्टिव्हल २०२५ मध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर तब्बल ९ मिनिटांचा स्टॅंडिंग ओव्हेशन मिळाला होता. या प्रतिसादामुळे भारतातील प्रेक्षकांमध्येही या चित्रपटाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ‘होमबाउंड’ २६ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होत असून, समीक्षकांच्या प्रशंसेनंतर आता हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात किती घर करून राहील, याची उत्सुकता लागली आहे..FAQs : Q1. ‘होमबाउंड’ हा चित्रपट भारतात कधी रिलीज होणार आहे?👉 २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी.Q2. या चित्रपटातील प्रमुख कलाकार कोण आहेत?👉 ईशान खट्टर, विशाल जेठवा आणि जान्हवी कपूर.Q3. चित्रपटाचे दिग्दर्शक कोण आहेत?👉 नीरज घायवान.Q4. ‘होमबाउंड’ची कथा कशाभोवती फिरते?👉 दोन बालमित्र पोलिसांची नोकरी मिळवण्याच्या धडपडीत त्यांच्या नात्यांवर होणारा ताण.Q5. हा चित्रपट आधी कुठल्या आंतरराष्ट्रीय फेस्टिव्हलमध्ये प्रदर्शित झाला होता?👉 कान्स 2025 आणि टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव..’नाम फाऊंडेशन’चा दशकपूर्ती सोहळा उत्साहात संपन्न ; मा. नितीन गडकरी यांनी केलं नानांचं कौतुक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.