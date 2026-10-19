टायगर श्रॉफवरील गोळीबारावर वडील जॅकी श्रॉफ काय म्हणाले? फक्त तीन शब्दात दिली प्रतिक्रिया

जुहू येथे काल एक अनपेक्षित घटना घडली. अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्या गाडीवर काही अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केला. ज्यामुळे सिनेसृष्टी पुन्हा एकदा हादरली. या हल्लयात टायगर बचावला पण त्याला दुखापत झाली. या सगळ्या प्रकारामुळे सगळ्यांनाच धक्का बसलाय. टायगर कसा आहे असा प्रश्न त्याचे चाहते विचारताना दिसतायत. अशातच त्याचे वडील आणि लोकप्रिय अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांनी मोजक्या शब्दात या प्रकारावर उत्तर दिलं आहे. .टायगर श्रॉफ जुहू येथे फुटबॉल खेळून परत निघाला असतानाच त्याच्या गाडीवर हल्ला झाला. तीन व्यक्ती मोटारसायकलवरून अचानक त्याच्या गाडीच्या बाजूला आले आणि त्याच्या गाडीवर गोळ्या झाडल्या. यात त्याचा ड्रायव्हर जखमी झाला. मग स्वतः टायगरने स्टिअरिंग हातात घेत त्याला हॉस्पिटलला पोहोचवलं. या सगळ्या प्रकारामुळे श्रॉफ कुटुंबियांना धक्का बसलाय. या हल्ल्यानंतर जॅकी श्रॉफ यांच्या टीमकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. 'टायगर ठीक आहे' अशा शब्दांत जॅकी श्रॉफ यांच्या वतीने त्यांच्या टीमकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. त्यांनी इतर काहीही बोलण्यास नकार दिलाय. अधिकची प्रतिक्रिया देणं त्यांनी टाळलंय. .मात्र श्रॉफ कुटुंबीय एकमेकांसोबत अगदी खंबीरपणे उभे आहेत. या गोळीबारानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जॅकी श्रॉफ यांच्या घरी जात टायगरची घेतली. अभिनेत्याच्या उजव्या हातावर बंदुकीच्या दारूमुळे भाजल्याच्या खुणा आहेत असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. टायगर बीएमडब्ल्यूमध्ये होता आणि त्याच्या गाडीवर ५ गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. हा हल्ला बिष्णोई गँगने केला असल्याचं बोललं जातंय. .सासऱ्यांनी सांगितलं एका वर्षाचा आत वजन घटव... कविता मेढेकर यांचा खुलासा, म्हणाल्या, 'माझे सासू-सासरे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.