तब्बल ९२ किलोची होती जान्हवी किल्लेकर; प्रेग्नन्सीनंतर घटवले ४३ किलो पण कसे? म्हणाली, 'मी धावायला जायचे पण...

'भाग्य दिले तू मला', 'आई तुळजाभवानी', ''बिग बॉस मराठी' मधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. जान्हवीने नुकताच स्वतःचा कपड्यांचा ब्रँड सुरू केलाय. ज्याची सुरुवात तिने सिद्धिविनायकाच्या दर्शनाने केलेली. अनेक गाण्यांमधून आणि व्हिडिओंमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणारी जान्हवी सध्या तिच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आहे. आपण ९२ किलोचे होतो आणि तब्बल ४२ किलो वजन कमी केलंय असं वक्तव्य तिने केलंय. सोबतच तिने हे कसं केलं याबद्दलही सांगितलं. .जान्हवीने नुकतीच सोनाली खरेच्या वॉव विथ सोनाली या यूट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'जेव्हा आपण प्रेग्नंट असतो, त्यावेळी तूप आणि तुपापासून बनवलेले पदार्थ मोठ्या प्रमाणात खातो, कारण- ती बाळाची गरज असते. आपण त्या काळात जाड झालेले असतो. तेवढं फॅट कमी करणं सगळ्यात मोठा टास्क असतो. त्यात माझी नॉर्मल डिलिव्हरी झाली नाही. सी-सेक्शन झालं. प्रसूतीनंतर पाच-सहा महिने मी तुपाचे पदार्थ खाल्ले. पण, त्यानंतर मी विचार केला की आता स्वत:कडे लक्ष देणं ही काळाची आणि माझ्या फिल्डची गरज आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'सुरुवात मी धावण्यापासून केली. त्यानेही काही होईना. कारण- फक्त धावण्यामुळे तुमचं इतकं फॅट जाऊ शकत नाही. योगा, पॉवर योगा, झुंबा, अॅरोबिक्स हे चांगले पर्याय आहेत. मी या सगळ्या गोष्टी एकत्र केल्या. सात दिवस वेगवेगळे व्यायाम प्रकार करायचे, त्यानंतर मी जीमही केली. मी अजिबात गोड खात नाही. मला गुलाबजामुन, काजूकतली खूप आवडते. आपण एक गुलाबजामून खातो, पण त्याचा पश्चात्ताप मनात राहतो, त्यामुळे मी खात नाही. तुमच्या शरीराला या गोष्टींची सवय करण्यासाठी फक्त सहा महिने लागतात. पण, साखर बंद केल्यामुळे तुम्ही फिट राहता. साखर बंद केल्यानंतर तुमच्या चेहरा उजळतो.' .वजनाबद्दल जान्हवी म्हणाली, “माझं वजन जवळजवळ ९५ किलो झालं होतं, ते ५२ किलो झालं. हा मोठा टास्क आहे. मी चार ते पाच महिन्यांत वजन कमी केलं. योगा आणि इतर प्रकारचे व्यायाम केले. डान्सनेसुद्धा चांगला व्यायाम होतो.' .'हमाल दे धमाल'च्या 'ढाकुमाकुम' गाण्यात निळू फुलेंसोबत दिसणाऱ्या 'या अभिनेत्याला ओळखलंत? आता गाजवतोय छोटा पडदा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.