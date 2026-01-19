अमृता- अनिताचा 'जारण' येतोय तुमच्या भेटीला; तुमच्या टीव्हीवर; कधी, केव्हा? उरलेत काहीच दिवस

२०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक चित्रपट म्हणजे 'जारण'. 'जारण' हे नाव ऐकताच म्हणजे नक्की काय असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला होता. हा चित्रपट सायकोलॉजिकल थ्रिलर होता. ६ जून रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. यात अमृता सुभाष, अनिता दाते-केळकर, किशोर कदम, ज्योती मालशे, राजन भिसे, सीमा देशमुख मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना काळ्या जादूच्या दुनियेत नेलं होतं. यातील अमृता आणि अनिता या दोघींच्याही भूमिका भाव खाऊन गेल्या होत्या. आता हा चित्रपट घरबसल्या टीव्हीवर पाहता येणार आहे. .काय आहे चित्रपटाची कथा? चित्रपटाची कथा राधा (अमृता सुभाष) नावाच्या एका स्त्रीभोवती फिरते, जिचं बालपण एका भीषण घटनेमुळे प्रभावित झालं आहे. लहानपणी राधाच्या घरातील वाड्यात राहणारी गंगुटी (अनिता दाते-केळकर) नावाची एक स्त्री तिच्यावर 'जारण' (काळी जादू) करते. या घटनेचा राधाच्या मनावर इतका खोल परिणाम होतो की, मोठेपणीही तिला भीती आणि भासांचा त्रास होऊ लागतो. जेव्हा राधा आपल्या मुलीसह पुन्हा आपल्या वडिलोपार्जित घरी जाते, तेव्हा तिचा भूतकाळ तिच्या समोर उभा राहतो. हा चित्रपट केवळ भूतांची गोष्ट नसून, अंधश्रद्धा आणि मानवी मन यांचा खेळ मांडतो. .कधी पाहता येणार?अमृता आणि अनिता यांच्या अभिनयाने सजलेला हा चित्रपट २५ जानेवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दुपारी १ वाजता आणि रात्री १०. ३० वाजता हा चित्रपट दाखवला जाणार आहे. झी मराठीवर हा चित्रपट प्रक्षेपित होणार आहे. त्यामुळे जर चित्रपटगृहात हा चित्रपट पाहायचा राहून गेला असेल तर घरबसल्या तुम्ही या चित्रपटाचा आनंद घेऊ शकता. या चित्रपटाने ९ कोटींची कामे केली होती. तर हा चित्रपट झी ५ वरही उपलब्ध आहे. .'माझे ते फोटो हवेत? मी 63 वर्षांची आहे...' तरुणांना आव्हान देणाऱ्या सीमा आनंद यांना जेन झी का करतायत सर्च?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.