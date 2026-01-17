'छावा' समाजात फूट पाडणारा चित्रपट... ए. आर. रहमानच्या वक्तव्यावर जावेद अख्तर यांचा संताप; म्हणाले- काय विचार करून...

लोकप्रिय संगीतकार- गायक ए आर रहमान आणि दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर यांच्यात सध्या जोरदार जुंपली असल्याचं दिसतंय. ए आर रहमान यांनी केलेलं वादग्रस्त वक्तव्य या वादाचं कारण ठरलंय. ऑस्कर जिंकलेल्या रहमान यांनी आपल्याला गेली ८ वर्ष इंडस्ट्रीमध्ये काम मिळत नसल्याचं सांगितलं. यामागे धार्मिक कारण असू शकतं असं ते म्हणाले. शिवाय 'छावा' हा चित्रपट धार्मिक तेढ निर्माण करणारा आहे असंही ते म्हणाले. ज्यामुळे आता जावेद यांचा राग अनावर झालाय. त्यांनी त्यांच्याच शब्दात रहमान यांना उत्तर दिलंय. .इंडस्ट्रीमधून खूप कमी काम मिळतंयबीबीसी एशियन नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत रहमान यांना ‘छावा’ चित्रपटाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, "हो, हा चित्रपट समाजाला विभागणारा म्हणजेच समाजात फूट पाडणारा आहे. मला वाटतं की या चित्रपटानं त्याचाचा फायदा उठवला . परंतु, या चित्रपटाचा मूळ उद्देश शौर्य दाखवणं हा होता. मी स्वतः दिग्दर्शकाला विचारलं होतं की, या चित्रपटासाठी तुम्हाला माझी गरज का आहे? तेव्हा त्यांनी सांगितलं की फक्त तुम्हीच हे करू शकता. पण गेल्या आठ वर्षात मला इंडस्ट्रीमधून खूप कमी काम मिळतंय. यामागे धार्मिक कारण असू शकतो. पण ते माझ्या तोंडावर कधीच आलं नाही.".छोटा निर्माताही त्यांच्याकडे जायला घाबरतोयावर उत्तर देताना जावेद म्हणाले, 'मला असं कधीच वाटलं नाही. मी इथे खूप लोकांना भेटतो. लोक त्यांचा सन्मान करतात. अनेक लोकांना असं वाटू शकतं की रहमान त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय शो आणि बिझी शेड्युल मुळे आपल्याला वेळ देऊ शकणार नाही. रहमान एक मोठं नाव आहे. त्यामुळे छोटा निर्माताही त्यांच्याकडे जायला घाबरतो. मला सगळ्यांना सांगायचंय की ए आर रेहमानशी संपर्क करणं सोपं आहे. आणि तुम्ही जर त्यांच्याकडे गेलात तर ते उत्तर नक्की देतील. पण मला नाही वाटत त्यामागे कोणतंही धर्माचं कारण आहे. तुम्ही का नाही भेटत त्यांना? ते तुम्हाला नक्कीच भेटतील.' .या आठवड्यात कोण जाणार घराबाहेर? एक दिवस आधीच सत्य समोर; 'बिग बॉस मराठी ६'च्या घरात मोठा ट्विस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.