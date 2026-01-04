Premier

आधी कारवाईची धमकी, आता स्वतःच जाहीर केली घटस्फोटाची बातमी; लग्नाच्या १४ वर्षानंतर तुटलं लोकप्रिय जोडीचं नातं

TV Couple Jai-Mahi Part Ways After 14 Years: लग्नाच्या १४ वर्षानंतर अखेर टीव्हीवरील लोकप्रिय जोडी वेगळी झाली आहे. त्यांनी एक पोस्ट करत आपला संसार मोडल्याचं जाहीर केलं.
गेल्या काही वर्षात अनेक कपलने घटस्फोट घेतला. मराठी चित्रपटसृष्टी असो किंवा बॉलीवूड घटस्फोटाचं प्रमाण आता वाढताना दिसतंय. अनेक लोकप्रिय जोडपी एकमेकांपासून वेगळी होत आहेत. अशातच आता टीव्हीवरील आणखी एका लोकप्रिय कपलने वेगळं होत असल्याची घोषणा केलीये. यापूर्वीच त्यांच्यात सारं काही आलबेल नसल्याचं बोललं जात होतं. सुरुवातीला या अफवा आहेत असं त्यांनी म्हटलेलं. मात्र आता स्वतःच इंस्टाग्राम पोस्ट करत आपण वेगळे होत असल्याचं जाहीर केलंय. हे लोकप्रिय कपल आहे जय भानुशाली आणि माही वीज.

