आधी कारवाईची धमकी, आता स्वतःच जाहीर केली घटस्फोटाची बातमी; लग्नाच्या १४ वर्षानंतर तुटलं लोकप्रिय जोडीचं नातं

गेल्या काही वर्षात अनेक कपलने घटस्फोट घेतला. मराठी चित्रपटसृष्टी असो किंवा बॉलीवूड घटस्फोटाचं प्रमाण आता वाढताना दिसतंय. अनेक लोकप्रिय जोडपी एकमेकांपासून वेगळी होत आहेत. अशातच आता टीव्हीवरील आणखी एका लोकप्रिय कपलने वेगळं होत असल्याची घोषणा केलीये. यापूर्वीच त्यांच्यात सारं काही आलबेल नसल्याचं बोललं जात होतं. सुरुवातीला या अफवा आहेत असं त्यांनी म्हटलेलं. मात्र आता स्वतःच इंस्टाग्राम पोस्ट करत आपण वेगळे होत असल्याचं जाहीर केलंय. हे लोकप्रिय कपल आहे जय भानुशाली आणि माही वीज. .अभिनेता जय भानुशाली आणि पत्नी माही वीज यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात वादळ आलं आहे. १४ वर्ष संसार केल्यानंतर या जोडप्याने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. जय आणि माहीने दोघांनीही त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर स्टोरी शेअर केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलंय, "आज आम्ही आयुष्याच्या या प्रवासात एकमेकांपासून वेगळे होत आहोत. असे असले तरी, आम्ही एकमेकांबद्दल आदर आणि सन्मान कायम ठेवू. शांतता, दया आणि माणुसकी हीच आमची नेहमी मार्गदर्शक मूल्ये राहिली आहेत. आमच्या मुलांसाठी, तारा आणि खुशी-राजवीरसाठी, आम्ही सर्वोत्तम पालक आणि सर्वोत्तम मित्र बनण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्यांच्यासाठी जे काही योग्य असेल ते करत राहू.".त्याने पुढे लिहिलंय की, "जरी आम्ही आता वेगळे होत असलो तरी, या गोष्टीत कोणतीही अस्थिरता नाही आणि या निर्णयाशी कोणतीही नकारात्मकता जोडलेली नाही. कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी, कृपया या गोष्टी समजून घ्या. यापुढेही आम्ही एकमेकांचा आदर करू, एकमेकांना पाठिंबा देऊ आणि एकमेकांचे कायम मित्र राहू. त्यामुळे परस्पर संमतीने हा निर्णय घेत आम्ही पुढे जात आहोत आणि तुमच्याकडून आदर व प्रेम मिळावं अशी आमची ईच्छा आहे." .जय आणि माही विज यांनी एकाच मालिकेत मुख्य भूमिकेत काम केलं होतं. त्याचदरम्यान ते प्रेमात पडले. या जोडीने २०१० मध्ये लग्न केलं होतं. या जोडीला एक गोंडस मुलगी देखील आहे. तर दोन मुलांना त्यांनी दत्तक घेतलं आहे.