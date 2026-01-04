मी कुठेही पळून जाणार नाही... अटकेनंतर जय दुधाणेची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणतो- ज्यांनी आरोप केले त्यांनी...

अभिनेता जय दुधाणे हा मराठी इंडस्ट्रीमधील मोठा नाव आहे. मराठीसोबतच त्याने हिंदी टेलिव्हिजनवरही आपली छाप पाडली. काही दिवसांपूर्वीच जयने हर्षदा पाटीलसोबत लग्नगाठ बांधली. मात्र आज जयला पोलिसांनी मुंबई विमानतळावरून अटक केलीये. त्याच्यावर ५ कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. केवळ जयचं नाही तर त्याचे आजी- आजोबा, आई आणि बहिणीवरही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. त्याच्या अटकेने चाहत्यांना एकच धक्का बसलाय. मात्र आतल्या संपूर्ण प्रकरणावर जयने त्याची प्रतिक्रिया दिलीये. .जय आज सकाळी पत्नी हर्षलासोबत हनीमूनला जात होता. त्याच्यासोबत त्याचा भाऊ आणि वाहिनीदेखील होते. मात्र त्याच्या अटकेसाठी आदेश आधीच आले होते. याबद्दल काहीही कल्पना नसलेल्या जयला ठाणे पोलिसांनी विमानतळावरून अटक केली. तू देश सोडून जाऊ शकत नाही असं त्याला सांगण्यात आलं. आता याबद्दल जाणे टीव्ही९ ला प्रतिक्रिया दिलीये. .काय म्हणाला जय?या प्रकरणी बोलताना जय म्हणाला, 'मी या सर्व प्रकरणाला हिंमतीने सामोरं जाणार आहे. मी कुठेही पळून जाणार नाही'', असं जय म्हणाला. जयने सांगितल्याप्रमाणे, त्याच्यावर जो गुन्हा दाखल केला आहे तो खोटा आहे. असं काही असेल तर सिद्ध करुन दाखवा. या प्रकरणी जे काय सत्य आहे, ते लवकरच सामोरं येईल. याशिवाय त्याचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, अशीही प्रतिक्रिया जयने दिली आहे. .काय आहेत जयवरील आरोप?जयने बनवट कागदपत्र तयार करुन लोकांना दुकानं विकली. दुकानांच्या या विक्रीचा व्यवहार बेकायदेशीरपणे झाल्याचं उघडकीस आलं. त्यामुळे ही दुकानं खरेदी केलेल्या अनेक लोकांचं आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. जयने केलेली ही फसवणूक ५ कोटींची असल्याचंही उघड झालंय. त्यामुळे जय आणि त्याच्या कुटुंबाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.