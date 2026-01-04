Premier

मी कुठेही पळून जाणार नाही... अटकेनंतर जय दुधाणेची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणतो- ज्यांनी आरोप केले त्यांनी...

JAY DUDHANE RESPONSE ON DETAINED BY MUMBAI POLICE: जय दुधाणे याला मुंबई विमानतळावरून अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
jay dudhane arrest

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

अभिनेता जय दुधाणे हा मराठी इंडस्ट्रीमधील मोठा नाव आहे. मराठीसोबतच त्याने हिंदी टेलिव्हिजनवरही आपली छाप पाडली. काही दिवसांपूर्वीच जयने हर्षदा पाटीलसोबत लग्नगाठ बांधली. मात्र आज जयला पोलिसांनी मुंबई विमानतळावरून अटक केलीये. त्याच्यावर ५ कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. केवळ जयचं नाही तर त्याचे आजी- आजोबा, आई आणि बहिणीवरही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. त्याच्या अटकेने चाहत्यांना एकच धक्का बसलाय. मात्र आतल्या संपूर्ण प्रकरणावर जयने त्याची प्रतिक्रिया दिलीये.

marathi actors
bigg boss marathi
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
jay dudhane

