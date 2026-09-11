आरक्षणावरून सुरू झाला वाद अन् कॉलेजमध्ये पेटलं वातावरण! कसा आहे ‘जयंती २’? वाचा Review

JAYANTI 2 STORY ABOUT CASTE DISCRIMINATION AND RESERVATION: आपली शिक्षण प्रणाली कितीही विकसित वा प्रगत झाली असली तरी शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, शिक्षण क्षेत्रातील राजकारण, राजकीय नेत्यांची ढवळाढवळ, शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्य़ामधील द्वंद्व हे मुद्दे आजही प्रकर्षाने चर्चिले जातात. आता प्रदर्शित झालेल्या 'जयंती २' या चित्रपटामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील भेदभाव, आरक्षणावरून निर्माण झालेला वाद, त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद वगैरे मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. .दिग्दर्शक शैलेश बळीराम नरवाडे यांनी या चित्रपटामध्ये शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यातील नाते, मतभेद आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनकाही प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि त्यांची यथायोग्य अशी उत्तरेही दिली आहेत. ही कथा सुरू होते पायल (पायल जाधव) या तरुणीपासून. पायल ही ग्रामीण भागातून उच्च शिक्षणासाठी शहऱात आलेली असते. चांगले शिक्षण घ्यावे आणि शेतीमध्ये काही तरी भरीव कामगिरी करावी असे तिचे स्वप्न असते. परंतु येथे काॅलेजात अॅ़डमिशन घेतल्यानंतर तिला अपमानास्पद वागणूक दिली जाते आणि मतभेद केला जातो. त्यातूनच मोठा संघर्ष किंवा वाद निर्माण होतो. या वादातून एके दिवशी काॅलेजमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये मारामारी होते आणि विद्यार्थामधील मारामारीचे हे प्रकरण काॅलेजच्या प्राचार्या सरस्वती (रोहिणी हट्टंगडी) यांच्यापर्यंत जाते. या प्रकरणाची शिक्षा म्हणून पायलला काॅलेजमधून निलंबित केले जाते. तिचे अशा प्रकारे झालेले निलंबन काॅलेमधीलच एक विद्यार्थीनी तनुजा शिंदे (प्रियदर्शिनी इंदलकर) हिला मान्य नसते. दरम्यान संत्या (ऋतुराज वानखेडे) हा काॅलेजमधील कँटिन चालवीत असतो. त्यालादेखील ही बाब समजते तेव्हा तोदेखील नाराज होतो आणि तनुजा आणि संत्या याच शहऱातील एक राजकीय प्रस्थ मनोहर पंत (विजय निकम) यांच्याकडे जातात आणि मग काय आणि कशा घडामोडी घडतात हे चित्रपटामध्ये पाहिलेले बरे. दिग्दर्शक शैलेश नरवाडे यांनी एका चांगल्या मुद्दयाला हात घातला आहे..पायल जाधवने पायलची व्यक्तिरेखा साकारली आहे. कथानक तिच्या व्यक्तिरेखेभोवती फिरत असलं, तरी तिच्या वाट्याला तुलनेने कमी सीन्स आले आहेत. मात्र, मिळालेल्या या संधीचा तिने योग्य वापर केला असून, भूमिकेतील भावनिक बाजू प्रभावीपणे मांडली आहे. ऋतुराज वानखेडेने संत्याची भूमिका चोख बजावली आहे. विशेषतः त्याची संवादफेक आणि भाषेवरील पकड लक्षात राहणारी आहे. प्रियदर्शिनी इंदलकरने साकारलेल्या तनुजाच्या भूमिकेतही एक वेगळा ठसका आहे. तिच्या व्यक्तिरेखेतील निर्भीडपणा तिने सहजपणे साकारला आहे. रोहिणी हट्टंगडी यांनी प्राचार्या सरस्वती यांची भूमिका समरसून केली असून, त्यांच्या व्यक्तिरेखेतील शांतपणा त्यांनी नेमका पकडला आहे. विजय निकम यांनी साकारलेला मनोहर पंत हा व्यक्तिरेखेच्या वेगळेपणामुळे लक्षात राहणारा ठरला आहे..त्यांच्या भूमिकेतील डावपेच तसेच धूर्तपणा त्यांनी प्रभावीपणे दाखवला आहे. देविका दफ्तरदार यांनी प्राध्यापिका गिरिजा यांची भूमिका साकारली आहे; मात्र त्यांच्या भूमिकेला फारसा वाव मिळालेला नाही. राजकुमार जरांगे, किरण काशीनाथ आणि शरद जाधव यांनीही आपल्या वाट्याला आलेल्या भूमिका चोखपणे पार पाडल्या आहेत. मंगेश धाकडे यांचं पार्श्वसंगीत कथानकाला योग्य साथ देणारं आहे. ‘अडखळली वाट’ या गाण्यात भावनिक वातावरण चांगल्या प्रकारे उभं राहिलं असलं तरी एकूणच चित्रपटाच्या संगीतावर आणखी काम करता आलं असतं. संजीवकुमार हिळी यांनी कॅमेऱ्यातून चित्रपटातील प्रसंग आणि वातावरण चांगल्या प्रकारे टिपलं आहे. त्यांची सिनेमॅटोग्राफी कथानकाला पूरक अशीच आहे. फैसल महाडिक यांचे संकलन उत्तम प्रकारे झाले आहे. मात्र चित्रपटाच्या कथेचा वेग काहीसा मंदावलेला आहे. तरीही शिक्षणव्यवस्थेतील राजकारण, जातिभेद, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील नाते, शिक्षण व्यवस्थेतील भेदभाव वगैरे मुद्द्यावर खरमरीत भाष्य करताना शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षणाचा मुद्दा प्रखरपणे मांडणारा हा चित्रपट आहे. .प्रेक्षकांची प्रतीक्षा संपली! ‘देऊळ बंद २’ आता घरबसल्या पाहता येणार; कधी अन् कुठे? जाणून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.