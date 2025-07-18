फक्त तू आणि मी कुठेतरी जायचं का? ज्वेलर्सच्या उद्धघाटनाला गेलेल्या मराठी अभिनेत्रीला मालकाचा थेट प्रश्न; म्हणाली, 'दुसऱ्या अभिनेत्रींमुळे आम्हालाही...'

मोठमोठे ब्रँड कलाकारांना आपला चेहरा बनवताना दिसतात. तर अनेक सेलिब्रिटी हे वेगवेगळ्या कार्यक्रमांना हजेरी लावताना दिसतात. कुणाचा वाढदिवस, कुणाच्या दुकानाचं उदघाटन किंवा कुणाच्या घरातला कार्यक्रम अशा ठिकाणी हे कलाकार विशेष पाहुणे म्हणून बोलावले जातात. अशाच एका कार्यक्रमाला गेलेल्या मराठी अभिनेत्रीला मात्र धक्कादायक अनुभव आलेला. ही अभिनेत्री म्हणजे प्रगल्भा कोळेकर. प्रगल्भा ही 'आंतरपाट' या मालिकेत दिसली होती. .तिने नुकतीच गोष्ट फायद्याची या पॉडकास्टमध्ये हजेरी लावली. यात तिने तिला आलेले इंडस्ट्रीतील अनुभव शेअर केले. यामध्ये बोलताना ती म्हणाली, 'सोनाराच्या दुकानाचं उद्घाटन होती आणि आरती करायची होती. तेव्हा ते बोलताना त्यांनी विचारलं की तुमचा काय प्लॅन आहे? मी त्यांना म्हटलं की काही नाही आता कार्यक्रम झाला. आता मी घरी जाईन इतक्या लांब आलीये तर. त्यावर त्यांचं म्हणणं होतं की आपण काही प्लॅन करायचा का? मी म्हटलं कसला प्लॅन? तर ते म्हणाले की आपण कुठेतरी जायचं का? मी त्यांना म्हटलं तुम्ही मला असं का विचारताय?' .ती पुढे म्हणाली 'त्यावर ते म्हणाले की आम्ही आधी ज्या अभिनेत्रीला बोलवलेलं त्या सगळ्याला ओके होत्या. हा परिणाम होतो. तुम्ही तुम्हाला काय करायचं ते करा पण त्यावरुन आम्हाला जज करू नका.' यासोबतच तिने तिला इंडस्ट्रीत आलेले काही अनुभवही सांगितले. ती म्हणाली, 'काही जण तू मुझे मिल मे तुझे स्टार बनाता हू या झोनमध्ये असतात. भेटल्यानंतर तुला काय आवडतं, कुठे फिरायला आवडतं, चल बसुया का असं डायरेक्ट विचारतात. आपण आता भेटलो ना? आपली पहिली भेट आहे मग हे प्रश्न का विचारायचेत?'.प्रगल्भा म्हणाली, ' कधी कधी ऑडिशनही होत नाही. नुसत्याच मिटिंग होतात. काही जण सिरियलचे दिवस कमी करू असं म्हणतात. माझं काम माझ्या जोरावर मी मिळवलंय. तू तुझं काम कर. मी घाबरत नाही.' असा किस्सा तिने मुलाखतीत सांगितला आहे. प्रगल्भा 'सुंदरा मनामध्ये भरली' मालिकेतही दिसली होती..काय सांगता? 'तारक मेहता...' मधील माधवी भाभी चेन स्मोकर आहे? म्हणते- मला काहीही फरक पडत नाही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.