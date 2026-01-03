नटांचं भलं होतंच पण... 'काकण' चित्रपटातील 'त्या' गोष्टीबद्दल जितेंद्र जोशीने व्यक्त केली खंत; म्हणाला

मराठी चित्रपटसृष्टीने प्रेक्षकांना असे अनेक कल्ट क्लासिक सिनेमे दिले जे आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. मात्र असे काही मराठी चित्रपट आहेत जे प्रदर्शित झाले तेव्हा चालले नाहीत मात्र आता सोशल मीडियावर माऊथ पब्लिसिटीमुले प्रेक्षकांच्या गळ्यातले ताईत झालेत. असाच एक चित्रपट म्हणजे काकण. या चित्रपटाने तरुणाईला वेड लावलंय. प्रेमाचा खरा अर्थ सांगणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या काळजात घर करून आहे. 'काकण' हे गाणं देखील नेटकऱ्यांचं आवडतं आहे. या चित्रपटातील काही सीन पाहून आजही प्रेक्षकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळतात. या चित्रपटातील अभिनेता जितेंद्र जोशी याने 'काकण'बद्दल एक खंत बोलून दाखवलीये. .आज हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या आवडत्या चित्रपटांच्या यादीत आहे. मात्र जेव्हा चित्रपटाला खऱ्या अर्थाने लोकप्रियता मिळायला हवी होती ती मिळाली नाही. हीच खंत आता जितेंद्र जोशीने बोलून दाखवलीये. जितेंद्रने नुकतीच सकाळ प्रीमिअरला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना तो म्हणाला, 'जितेंद्र जोशीने काय होतं ना आता, पूर्वीचे काही चित्रपट आहेत ज्यांनी आता हळूहळू लोकांच्या मनात घर केलंय. 'काकण' तेव्हा नव्हता चालला. त्याचे डायलॉग आज गाजतायत. तेव्हा जर चालला असता तर सचिन शिंदे आमचा निर्माता त्याचं भलं झालं असतं यार. नटांचं भलं होतंच. आज नाही उद्या, उद्या नाही परवा.'.तो पुढे म्हणाला, '१० वर्ष झाले असतील 'काकण'ला. १० वर्षानंतर आज जितेंद्र जोशीला त्याचा फायदा होतोय. उर्मिलाला त्याचा फायदा होतोय. क्रांती रेडकरला कदाचित होतोय. तेव्हा चालला असता तर बिचाऱ्या सचिन शिंदेला त्याचा फायदा झाला असता ना. त्यावेळेला जर चालला तर निर्मात्याचं भलं होतं. बाकी काय चित्रपट आज ना उद्या कधीतरी येणारच लोकांच्या नजरेत. कामाप्रती जर तुमची निष्ठा असेल, कामाप्रती जर तुमचं प्रेम असेल तर एक दिवस ते तुमचं दिसतं. जे अस्सल आहे ते टिकेल.' असं म्हणत जितेंद्रने 'काकण' तेव्हा न चालल्याची खंत व्यक्त केली. .प्रोमो पाहिल्यावर एकाचा मेसेज आला की... मधुराणीने सांगितला 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'च्या शूटिंगचा अनुभव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.