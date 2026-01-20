जॉन अब्राहम ते अंबानींना ट्रेनिंग देतो हा फिटनेस ट्रेनर; एका दिवसाची कमाई माहितीये? आकडा वाचून भोवळ येईल

कलाकारांबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक कायम उत्सुक असतात. कलाकार काय खातात, कसे राहतात, त्यांचा खर्च किती, स्किन केअर सगळंच जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक असतात. आपला आवडता कलाकार कोणतं रुटीन फॉलो करतो याचीही सगळ्यांना उत्सुकता असते. अनेकदा बॉलिवूड कलाकार हे जिमच्या बाहेर दिसतात. मात्र ते या जिमसाठी किती पैसे खर्च करतात ठाऊक आहे का? तुम्हाला ठाऊक आहे का अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, जॉन अब्राहम यांसारख्या कलाकारांना ट्रेनिंग देणाऱ्या ट्रेनरला किती पगार आहे? आज आपण अशाच एका जिम ट्रेनरबद्दल बोलणार आहोत. .आम्ही बोलत आहोत विनोद चन्ना बद्दल. विनोद चन्ना हा दादरमधील एका गरीब घरातला मुलगा. त्याच्याकडे घालायला चप्पलदेखील नव्हती. विनोदने सुरुवातीला १५ वर्ष बॉडी बिल्डिंग केली. त्यानंतर त्याने जिममध्ये काम केलं. मात्र त्याला जास्त पैसे कमवायचे होते त्यामुळे तो ते जिम सोडून बांद्रामध्ये क्लाएंटच्या शोधात गेला. तिथे त्याला एका दुसऱ्या जिम मॅनेजरने ओळखलं आणि काम दिलं. त्याने बांद्रा येथे शून्यातून सुरुवात केली. जिममध्ये येणाऱ्या प्रत्येकाला तो शिकवायचा. एके दिवशी रितेश देशमुखच्या एका नातेवाईकाने त्याला पाहिलं आणि त्याचं नाव त्याला सांगितलं. रितेशपासून झालेली सुरुवात आता विनोदला एका वेगळ्या टप्प्यावर घेऊन गेलीये. .एका दिवसाचे किती पैसे? 'फोर्स' चित्रपटासाठी जॉन अब्राहमला ट्रेन करताना विनोद म्हणालेला, 'मी तेव्हा माझ्या करिअरच्या सगळ्यात वरच्या शिखरावर होतो. तेव्हा मी प्रत्येक तासाचे २५ हजार रुपये घ्यायचो. तेव्हाच अनन्या बिर्लाने मला संपर्क केला. त्या मला त्यापेक्षाही जास्त पैसे द्यायच्या. तेव्हा मी १६ तास काम करायचो. मी ५- ६ घर खरेदी केले. १५ कोटींचं जिम खरेदी केलं.' विनोदने ईशा अंबानी, अनंत अंबानी आणि आकाश अंबानीला देखील ट्रेन केलंय. अनंत अंबानीच्या फिटनेस ट्रेनिंगमध्ये विनोदही होते जेव्हा त्याने १८ महिन्यात १०८ किलो वजन कमी केलेलं. आजही विनोद नीता अंबानी यांचा फिटनेस ट्रेनर म्हणून काम पाहतो. .आईला फोन करून सांगते की... घरात कशी वागते गिरीजा ओकची सासू? पहिल्यांदाच बोलली अभिनेत्री, म्हणते- किती वेळ झोपायचं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.