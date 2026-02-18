असा शूट झाला सायली आणि चैतन्यचा फायटिंग सीन; जुई गडकरीने शेअर केला सेटवरील व्हिडिओ, प्रेक्षक म्हणतात

जुई गडकरी प्रेक्षकांची आवडती अभिनेत्री आहे. 'ठरलं तर मग' या मालिकेतून ती दररोज प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. सायली आणि अर्जुन यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. गेली तीन वर्ष ही मालिका टीआरपीमध्ये १ नंबर वर आहे. सध्या मालिकेत नवीन ट्वीस्ट सुरू आहे. यात सायली आणि अर्जुन यांनी आपापल्या भूमिका बदलल्या आहेत. त्यात अर्जुन सायलीचं काम पाहायला घरी थांबलाय आणि सायली अर्जुनसारखी तयार होऊन ऑफिसला जातेय. त्यांच्या या खेळाचा लवकरच अंत होणार आहे. अशातच आता जुई गडकरीने शेअर केलेला एक व्हिडिओ चाहत्यांच्या पसंतीस उतरतोय. .कसा शूट झाला सीन?जुईने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. हा व्हिडिओ 'ठरलं तर मग' च्या शूटिंगचा आहे. यात दोन कॅमेरामॅन क्लोज अँगल घेण्यासाठी कलाकारांच्या जवळ आहेत. तर एक कॅमेरा मागे लागलेला आहे. या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला चैतन्य एका व्यक्तीसोबत मारामारी करतोय मात्र तो व्यक्ती त्याला ढकलतो. त्यात चैतन्यच्या डोक्याला लागतं. त्यामुळे तो बेशुद्ध पडतो. त्यानंतर सायलीवर तो व्यक्ती चाकूचा वार करतो. मात्र ती ओढणीने त्याला रोखते. त्याला बांधते आणि त्याला भिंतीवर आदळते. तो बेशुद्ध होतो. हा सगळं सीन कसा शूट झाला हे तिने सांगितलं आहे. .हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडीओ पाहून नेटकरीही त्यांच कौतुक करत आहेत. .'इन्स्पेक्टर मंजू'मध्ये विलनची एन्ट्री! सत्या आणि मंजू होणार वेगळे? प्रोमो पाहून चाहत्यांची धडधड वाढली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.