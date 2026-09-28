ती आमच्या मुलाला सहज मुंबईला घेऊन जाऊ शकली असती पण... ज्योतिकाबद्दल सासऱ्यांचं स्पष्ट मत; म्हणाले- तिने...

लोकप्रिय अभिनेता सूर्या आणि अभिनेत्री ज्योतिका यांची जोडी दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीमधली लोकप्रिय जोडी आहे. त्यांच्या नात्याकडे चाहते आदर्श म्हणून पाहतात. जिथे प्रत्येक कलाकार आपल्या सहकलाकारासोबत अफेअर करताना दिसतो. जिथे सिनेसृष्टीत पती- पत्नीच्या नात्याला काहीच अर्थ उरलेला नाही तिथे ज्योतिका आणि सूर्या याची जोडी सगळ्यांनाच आदर्श वाटते. नुकताच त्यांच्या लग्नाचा २० वा वाढदिवस झाला. त्यानिमित्ताने त्या दोघांनीही पुन्हा लग्न केलं. या लग्नाला त्यांची मुलं आणि इतर सर्व कुटुंबीय हजर होते. आता याप्रसंगी ज्योतिकाच्या सासऱ्यांनी आपल्या सुनेचं कौतुक केलंय. .ज्येष्ठ अभिनेते आणि सूर्याचे वडील शिवकुमार म्हणाले, 'प्रेम सर्वांच्याच नशिबात नसतं. जेव्हा सूर्याच्या आईने त्याला विचारलं होतं की, तो कोणाच्या प्रेमात का पडत नाही, तेव्हा तो म्हणाला होता, ‘आपण कोणत्याही मुलीच्या प्रेमात पडू शकत नाही.’ त्यानंतर मुंबईच्या एका मुलीच्या (ज्योतिका) प्रेमात तो पडला. लग्न करेन तर तिच्याशीच करेन या निर्णयावर ठाम राहून त्याने चार वर्षे वाट पाहिली आणि शेवटी त्यांनी लग्न केलं. लग्नानंतर ती सूर्याला मुंबईला घेऊन जाऊ शकली असती आणि तिथे स्थायिक होऊ शकली असती. मी काहीही बोलू शकलो नसतो. पण ती १८ वर्षे इथेच राहिली.'.ते पुढे म्हणाले, 'शिवाय, आजकाल अभिनेत्री लग्नानंतर मुले जन्माला घालण्यास तयार नसतात आणि नवऱ्यालाही आई-वडिलांपासून वेगळं होण्यास सांगतात, पण ज्योतिका आमच्याबरोबर राहिली, तिला दोन मुलं आहेत. तिने मुलांसाठी कामातून ब्रेक घेतला. आता त्यांची मुलं विदेशात शिकत आहेत. एका सेलिब्रिटी जोडप्याला २० वर्षांच्या संसारानंतरही तितक्याच प्रेमाने एकत्र आनंदाने राहताना पाहणं दुर्मिळ आहे. असा मुलगा आणि सून मिळाल्याचा मला खूप अभिमान आहे.' .ज्योतिका आणि सूर्या यांनी ‘पुवेल्लाम केट्टुप्पार’, ‘उयिरिले कलंथथु’, ‘काखा काखा’ अशा अनेक सिनेमात एकत्र काम केलंय. त्यांनी २००६ मध्ये लग्न केलं. .मग काय करणार? गणपती विसर्जनावेळी चक्क साडी नेसून नदीत पोहली मराठमोळी गायिका; Video पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.