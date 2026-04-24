काजोलने का तोडला स्वतःच बनवलेला नियम? 'या' सीरिजमध्ये दिला किसिंग सीन, अखेर अभिनेत्रीने सांगितलं कारण

बॉलिवूड अभिनेत्री काजोल हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडली. गेली कित्येक वर्ष ती अभिनय क्षेत्रात सक्रिय आहे. काजोलची आई तनुजादेखील मोठ्या अभिनेत्री आहेत. तनुजा यांच्यामुळेच काजोलदेखील अभिनय क्षेत्रात आली. मात्र तिने स्वतःच्या हिमतीवर बॉलिवूडमध्ये स्थान निर्माण केलं. अभिनय क्षेत्रात इतकी वर्ष काम करताना काजोलने एक गोष्ट कटाक्षाने पाळली होती. ती म्हणजे चित्रपटात कुणालाही किस करायचं नाही. मात्र ३० वर्षानंतर एका वेबसीरिजमध्ये तिने किसिंग सीन दिला आणि आपली नो किसिंग पॉलिसी तोडली. आता तिने असं का केलं यामागचं कारण सांगितलंय. .एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना काजोलने यामागचं कारण सांगितलं. ती म्हणाली, 'हा निर्णय सोपा नव्हता. तो फक्त एक किसिंग सीन नव्हता, तर माझ्या पात्राच्या कथेचा एक महत्त्वाचा भाग होता. जर मी ते दृश्य हटवायला सांगितलं असतं तर ते अपूर्ण वाटलं असतं. त्या दृश्यातून माझ्या पात्राच्या भावना, विचार आणि संघर्ष दाखवला जात होता. मी त्या शुटबद्दल खूप अस्वस्थ होते. शूटिंगच्या शेवटच्या क्षणांपर्यंतही, ते दृश्य करायचं की नाही याबद्दल तिला खात्री नव्हती. थेअरीमध्ये आयडिया चांगली वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती साकारणं खूप कठीण होतं. पण शेवटी मी एक प्रोफेशनल म्हणून ते केलं.'.पात्रासाठी आवश्यककाजोल म्हणाली, 'एक अभिनेता म्हणून, कधीकधी असे निर्णय घ्यावे लागतात जे सोपे नसतात, परंतु कथेसाठी आणि पात्रासाठी आवश्यक असतात.' या वेब सीरिजमध्ये, काजोल नयनिका नावाच्या एका महिलेची भूमिका साकारत आहे, जी तिच्या पतीच्या घोटाळ्यानंतर वकिली व्यवसायात परत येते. काजोल यात ती तिच्या पतीला किस करताना दाखवण्यात आलीये.