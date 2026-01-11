नवऱ्याच्या अफेअरची कुणकुण; पत्नीकडून हॉटेल रूममध्ये रंगेहात पकडले गेलेले कमल हासन; अभिनेत्रीचं नाव ऐकून बसेल धक्का

कमल हासन भारतातील अष्टपैलू अभिनेत्यांपैकी एक मानले जातात. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी 'मूंद्रम पिराई', 'नायकन', 'इंडियन', 'सदमा', 'चाची ४२०', 'दशावतारम', 'विश्वरूपम', 'विक्रम' असे अनेक क्लासिक चित्रपट दिले आहेत. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय अभिनेत्यांपैकी एक असूनही, कमल हासन यांचे वैयक्तिक आयुष्य अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात राहिलंय. त्यांची पहिली पत्नी वाणी गणपतीसोबतचा सार्वजनिक वाद असो किंवा सिनेसृष्टीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींसोबतची कथित प्रकरणं. त्यांच्या अनेक चर्चांपैकी अभिनेत्री रेखा यांच्यासोबतच्या कथित अफेअरने एकेकाळी मोठी खळबळ उडवली होती..कमल हासन आणि रेखा यांचं वादग्रस्त प्रकरण१९८१ मध्ये, जेव्हा रेखा यश चोप्रा यांच्या 'सिलसिला' चित्रपटाचे शूटिंग करत होत्या, तेव्हा त्यांनी 'मींदुम कोकिला' नावाचा तमिळ चित्रपट साइन केला होता. या चित्रपटात कमल हासन आणि श्रीदेवी यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका होत्या. या चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान रेखा आणि कमल जवळ आले आणि सेटवर कोणालाही याची पुसटशी कल्पना नव्हती..पत्नी वाणी गणपती यांनी हॉटेलमध्ये रंगेहात पकडलेया प्रकरणात मोठा गोंधळ तेव्हा झाला जेव्हा कमल हासन यांची पहिली पत्नी वाणी गणपती या रेखा राहत असलेल्या हॉटेलमध्ये अचानक पोहोचल्या. त्यांनी फक्त त्यांच्या पतीला रेखासोबत रंगेहात पकडलंच नाही, तर तिथल्या पाहुण्यांसमोर मोठा राडाही केला. एका तमिळ पत्रकाराने हॉटेलमधील कर्मचाऱ्याच्या हवाल्याने 'Rediff' ला दिलेल्या मुलाखतीत या घटनेचा उल्लेख केला होता. .तो पत्रकार म्हणाला, "१९७९ च्या उत्तरार्धात मी चेन्नईतील हॉटेल चोला शेरेटनमध्ये काम करत होतो. एके रात्री जेव्हा मी कामावर गेलो, तेव्हा तिथे मोठी धावपळ सुरू होती. रिसेप्शनवर असलेल्या मुलींनी सांगितलं की, कमल हासन आणि रेखा गणेशन हॉटेलमधील खोलीत एकत्र असताना कमल यांची पत्नी वाणी गणपती तिथे पोहोचल्या आणि त्यांनी आपल्या पतीला सर्वांसमोर चांगलंच सुनावलं." .या घटनेच्या काही आठवड्यांनंतर अशा बातम्या आल्या की रेखा यांना या प्रोजेक्टमधून काढून टाकण्यात आलंय आणि त्यांच्या जागी मल्याळम अभिनेत्री दीपा (उन्नी मेरी) यांची निवड करण्यात आली. रेखा किंवा कमल हासन या दोघांनीही या बातम्यांवर कधीही प्रतिक्रिया दिली नाही आणि काळाच्या ओघात ही बातमी हेडलाईन्समधूनही गायब झाली..'नटरंग' नंतर अजय-अतुलसोबत काम का नाही केलं? तुमच्यात भांडण झालं का? रवी जाधव यांनी सांगितलं खरं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.