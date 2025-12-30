सुनिधी चौहानच्या कॉन्सर्टला पोहोचली झी मराठीची कमळी; स्वतःच्या नावाच्या गाण्यावर लगावले ठुमके; व्हिडिओ व्हायरल

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'कमळी' प्रेक्षकांची आवडती आहे. कमळीने प्रेक्षकांना वेड लावलंय. आता झी मराठीची 'कमळी' टीआरपीमध्ये थेट तिसऱ्या स्थानावर आली आहे. या मालिकेच्या कथेने प्रेक्षकांच्या मनावर गारुड घातलंय. यात मालिकेत निरनिराळे ट्विस्ट आणि टर्न येत आहेत. मात्र मालिकेत साधी सरळ दोन वेण्या घातलेली ही कमळी आता मात्र वेगळ्याच अंदाजात प्रेक्षकांच्या समोर आलीये. मालिकेत कमळी हे पात्र अभिनेत्री विजया बाबर साकारतेय. आणि विजयाचा एक व्हिडिओ चाहत्यांमध्ये व्हायरल होतोय ज्यात ती सुनिधी चौहानच्या कॉन्सर्टमध्ये पोहोचलीये. .अभिनेत्री विजया बाबर मालिकेत अगदी गावाकडची मुलगी दिसत असली तरी खऱ्या आयुष्यात मात्र ती अगदी बोल्ड आहे. तिचे अनेक हॉट फोटो ती चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. नुकतीच विजया लोकप्रिय गायिका सुनिधी चौहान हिच्या कॉन्सर्टला गेली होती. या कॉन्सर्टदरम्यान ती एका गाण्यावर नाचली. हे गाणं तिच्याच मालिकेतील नावावर आहे. हे गाणं आहे 'धूम ३' चित्रपटातील 'कमली कमली'. यागाण्यावर चित्रपटात कतरीनाने उत्तम डान्स केला होता. तर आता विजयाने या गाण्यावर धमाकेदार ठुमके लगावलेत. तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय..या व्हिडीओवर अनेक नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिलीये. 'हो हे तुझंच गाणं आहे', 'ही आमची कमळी नाय', 'तुझ्यासाठी जोरदार ओरडलं पाहिजे', ' एकच नं कमळी', 'कमळी रॉक' अशा अनेक कमेंट करत नेटकऱ्यांनी तिच्या डान्सला प्रोत्साहन दिलं आहे. .एका चित्रपटासाठी किती मानधन घेतात रणवीर सिंग आणि रणबीर कपूर? बॉलिवूड अभिनेत्यानेच उघड केला आकडा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.