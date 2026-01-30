अखेर 'कमळी'ची खरी ओळख समजणार; अन्नपूर्णा आजीची नात म्हणून दणक्यात एंट्री घेणार; 'या' दिवशी होणार महाखुलासा

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये नवनवीन ट्विस्ट येत असतात. त्यामुळेच या मालिका पाहण्याचा प्रेक्षकांचा उत्साह टिकून राहतो. असाच एक मोठा ट्विस्ट आता 'कमळी' मालिकेत येणार आहे. मालिकेत कमळीची खरी ओळख समोर येणार आहे. कमळी मोठ्या धूम धडाक्यात घरात प्रवेश करणार आहे. नुकताच झी मराठीने एक प्रोमो शेअर केलाय जो पाहून प्रेक्षक भलतेच खुश झालेत. हे सगळं कसं घडणार याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. .कमळी मालिकेत काय घडतंय?'कमळी' मालिकेत सध्या काही दिवसांपासून अन्नपूर्णा आजीची प्रकृती बिघडल्याचं पाहायला मिळत आहे. कामिनीने अन्नपूर्णाच्या मोठ्या नातीचा मृत्यू झाला असं दाखवण्यासाठी प्लॅनिंग केलं. पण कमळीमुळे सत्य समोर आलं. मात्र त्यापूर्वीच आपली नात आपल्याला कायमची सोडून गेली या विचाराने आजी तणावात जाते. नव्या प्रोमोनुसार, कामिनी अनिकाला सगळ्या घराची जबाबदारी घेण्याची योग्य वेळ हीच असल्याचं सांगते. म्हणूनच अन्नपूर्णा कॉलेजची नवीन ट्रस्टी मी होणार असं अनिका मोठ्या रुबाबात कमळीला सांगणार आहे. अनिकाचा हा रुबाब पाहून कमळीला धक्का बसतो. काही करून अन्नपूर्णा आजींना बरं केलं पाहिजे असा ती निर्धार करते. .दुसरीकडे ऋषीच्या घरी काम करणाऱ्या साधना ताईंची म्हणजेच कमळीच्या आईची भेट तो कमळीसोबत घालून देणार आहे. या मायलेकी एकमेकांसमोर कधी येणार हे पाहण्याची प्रेक्षकांचा उत्सुकता आहे मात्र आता झी मराठीने शेअर केलेल्या नव्या प्रोमोनुसार, अन्नपूर्णा आजीची खरी नात दुसरी-तिसरी कोणीही नसून कमळीच आहे हे सत्य मालिकेत उघड होणार आहे. मात्र हे सगळं कसं घडणार त्यावर अन्नपूर्णा आजींचीकाय प्रतिक्रिया असेल हे सगळं पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. ३ आणि ४ फेब्रुवारी रोजी हे भाग दाखवले जाणार आहेत. रात्री ९ वाजता 'कमळी' ही मलिक प्रदर्शित केली जाते. .सलीम म्हणतो एकीलाही नाही सोडणार... 'द केरला स्टोरी 2' चा टीझर प्रदर्शित; पाहून अंगावर येईल काटा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.