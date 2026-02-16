रायगडाच्या पायवाटेवर 'कमळी'चा स्वराज्याचा जागर! चित्रीकरणादरम्यान विजया बाबर झाली भावूक; म्हणाली...

झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका 'कमळी' मध्ये लवकरच शिवजयंतीचे औचित्य साधून एक विशेष भाग पाहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, मालिका विश्वात पहिल्यांदाच एखाद्या मालिकेचे चित्रीकरण थेट ऐतिहासिक किल्ले रायगडावर करण्यात आले आहे. या भागात कमळी आपल्या महाविद्यालयीन सोबत्यांसोबत रायगडावर एक 'अभ्यास सहल' आयोजित करते. ही केवळ सहल नसून तरुण पिढीला स्वराज्याचा इतिहास, गडसंवर्धनाचे महत्त्व आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारी एक मोहीम आहे..गडावर पोहोचल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी रोपवेचा पर्याय न निवडता पायऱ्या चढून जाण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून त्यांना गडाचा प्रत्येक कोपरा आणि इतिहास अनुभवता येईल. या प्रवासात विद्यार्थ्यांनी केवळ गडदर्शनच केले नाही, तर तिथे श्रमदान करून स्वच्छताही केली. "गडकिल्ले ही आपली जबाबदारी आहे," हा मोलाचा संदेश यातून देण्यात आला आहे. महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन आणि स्वराज्याचे विचार जपण्याची शपथ घेऊन या सहलीचा समारोप झाला..या अनुभवाबद्दल बोलताना मुख्य अभिनेत्री विजया बाबर भावूक झाली. ती म्हणाली, "ज्या वास्तूंवर एकेकाळी स्वतः महाराज वावरले असतील, तिथे काम करायला मिळणे हे आमच्यासाठी खूप मोठे भाग्य आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. रायगडावर शूट करणारी ही पहिलीच मालिका असल्याने आमच्यासाठी हा एक मैलाचा दगड आहे." चित्रीकरणादरम्यान गडावर आलेल्या शालेय मुलांनी आणि पर्यटकांनी 'कमळी'ला भरभरून प्रतिसाद दिला. ही मालिका आणि त्यातील शिवरायांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे पाहून संपूर्ण टीमने समाधान व्यक्त केले आहे..रवीना टंडनची एक चूक अन् रातोरात स्टार झाली राणी मुखर्जी! अभिनेत्रीने शाहरुखचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट का नाकारला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.