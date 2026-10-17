चेहऱ्यावरील ग्लोसाठी करीना कपूर रोज रात्री आठवणीने करते ही गोष्ट; सैफने सांगितलं बायकोचं सिक्रेट, तुमच्याही घरात आहे ती वस्तू

बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर खान हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. तिच्या कॉंट्रोव्हर्सीदेखील तितक्याच गाजल्या. सैफ अली खानसोबत लग्न करण्याचा निर्णय तिच्या अनेक चाहत्यांना पटला नव्हता. मात्र करीना नेहमीच ट्रेंड सेंटर होती. सैफ आणि करीनाच्या लग्नाला नुकतीच १४ वर्ष झालीयेत. या निमित्ताने त्यांनी 'कपिल शर्मा शो' मध्ये हजेरी लावली होती. या शोमध्ये बोलताना सैफने करीनाच्या एका सवयीचा खुलासा केला. रात्री करीना असं काय करते, ज्यामुळे त्यांच्या बेडरूममध्ये ढाब्यासारखा वास येतो, याचा खुलासा सैफने केला. .करीना आणि सैफ याचा प्रोमो व्हायरल होतोय ज्यात कपिल, सैफ आणि करीनाला विचारतो की, तुम्ही असं काय खाता, ज्यामुळे इतके ताजेतवाने दिसता. त्यावर सैफ म्हणतो, 'आजकाल आम्ही तुपाचा भरपूर वापर करतो.' त्यावर करीना म्हणते, 'गोवर्धन तूप. आम्ही तुपाचा खूप वापर करतो.' कपिल पुढे विचारतो, 'तुम्ही खरंच तुपाचा वापर करता का?' त्यावर सैफ म्हणतो, 'करीना फक्त तूप खात नाही, तर रात्री पायांनाही तूप लावते.' करीना म्हणते, 'असं केल्याने चांगली झोप लागते.' सैफ म्हणतो, 'विचार करा, आमच्या बेडरूममध्ये दररोज रात्री ढाब्यासारखा वास येतो. ही किती रोमँटिक गोष्ट आहे' .सैफ अली खान नुकताच ‘हैवान’ या चित्रपटात दिसला होता. या चित्रपटात त्याच्यासोबत अक्षय कुमार मुख्य भूमिकेत होता. आता सैफ ‘हम हिंदुस्तानी’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दुसरीकडे, करीना कपूर नुकतीच मेघना गुलजार दिग्दर्शित ‘दायरा’ या चित्रपटात दिसली होती. .'तुला शिकवीन चांगलाच धडा'ची भुवनेश्वरी इतकी वाईट का होती? कविता मेढेकर म्हणाल्या, 'ज्यांना पूर्वी काहीच मिळालेलं नसतं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.