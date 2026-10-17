'तुला शिकवीन चांगलाच धडा'ची भुवनेश्वरी इतकी वाईट का होती? कविता मेढेकर म्हणाल्या, 'ज्यांना पूर्वी काहीच मिळालेलं नसतं...'

'चार दिवस सासूचे' मधील अनुराधा असुदे किंवा 'तुला शिकवीन चांगलाच धडा' मधील भुवनेश्वरी. अभिनेत्री कविता लाड यांनी त्यांचं अभिनयाचं नाणं खणखणीत वाजवलंय. त्यांनी अनेक नाटकात काम केलंय. मात्र त्यांची भुवनेश्वरी ही भूमिका चांगलीच गाजली. तिचे कपडे, तिचे दागिने, तिचं बोलणं, वागणं सगळंच रॉयल होतं. मात्र ती नकारात्मक भूमिकेत होती तरीही मुख्य भूमिकेत होती. अशा या आगळ्या वेगळ्या भुवनेश्वरीबद्दल कविता लाड महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत भरभरून बोलल्यात. विशेष म्हणजे ती प्रेक्षकांना का आवडली याबद्दल सांगितलंय. .कविता म्हणाल्या, 'माझं खरं आयुष्य बऱ्यापैकी एका छान घरात, चांगल्या वातावरणात गेलं. सुरुवातीपासून मला आयुष्यात अनेक गोष्टी मिळाल्या. पण भुवनेश्वरीच्या आयुष्यात काहीच नव्हतं. मग अचानक तिला कुठेतरी काहीतरी मिळतं. त्यामुळे ती जशी वागते, त्यामागचं कारण समजून घेणं महत्त्वाचं होतं. ज्यांना पूर्वी काहीच मिळालेलं नसतं आणि अचानक सगळं मिळायला लागतं, त्यांचा दृष्टिकोन कसा असेल? त्यांची वागण्याची पद्धत कशी असेल? त्यांच्यात येणारा कठोरपणा कुठून येत असेल ? हे समजून घेऊन ते साकारणं मला फार रंजक वाटलं. भुवनेश्वरीला तिचं वागणं बरोबर वाटतं. तिच्या मते ती चुकीची नसते. त्यामागे तिची स्वतःची कारणं असतात.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'तरीही खरं सांगायचं, तर ती बऱ्यापैकी चुकत असते. ती खलनायिका होती, पण ती पूर्णपणे चुकीची नव्हती; तर तिच्यात 'ग्रे' छटा होती. कारण तिचं का चुकत होतं, ती अशी का वागत होती, याला एक पार्श्वभूमी होती. तिच्या वागण्यामागे कारणं होती, तर्क होते, वेदना होत्या.नेहमीच्या आयुष्यातही असंच होतं. एखादी व्यक्ती चुकते आणि आपल्याला त्या व्यक्तीचा राग येतो. पण ती व्यक्ती अशी का वागली, यामागची कारणं जेव्हा समजतात, तेव्हा आपला राग कुठेतरी थोडा मवाळ होतो. आपण त्या व्यक्तीकडे वेगळ्या नजरेनं पाहू शकतो. "ही अशी का वागली असेल?" हा प्रश्न आपल्याला पडू लागतो. अशीच 'कॉम्प्लेक्स' गोष्ट मला भुवनेश्वरीच्या माध्यमातून साकारायला मिळाली आणि म्हणूनच ते काम मला खूप फॅसिनेटिंग वाटलं.' .बाजूला हो ना... फराह खानचा कपाळावर टिळा लावून घेण्यास नकार; Viral Video पाहून नेटकरी संतापले; म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.