Premier

'तुला शिकवीन चांगलाच धडा'ची भुवनेश्वरी इतकी वाईट का होती? कविता मेढेकर म्हणाल्या, 'ज्यांना पूर्वी काहीच मिळालेलं नसतं...'

Kavita Lad Explains Bhuvaneshwari Character and Mindset : अभिनेत्री कविता लाड यांची 'तुला शिकवीन चांगलाच धडा' मधील भुवनेश्वरीची भूमिका प्रचंड गाजली. आता त्यांनी ही बाई तशी का होती याबद्दल सांगितलंय.
kavita laad

kavita laad

esakal

Payal Naik
Updated on

'चार दिवस सासूचे' मधील अनुराधा असुदे किंवा 'तुला शिकवीन चांगलाच धडा' मधील भुवनेश्वरी. अभिनेत्री कविता लाड यांनी त्यांचं अभिनयाचं नाणं खणखणीत वाजवलंय. त्यांनी अनेक नाटकात काम केलंय. मात्र त्यांची भुवनेश्वरी ही भूमिका चांगलीच गाजली. तिचे कपडे, तिचे दागिने, तिचं बोलणं, वागणं सगळंच रॉयल होतं. मात्र ती नकारात्मक भूमिकेत होती तरीही मुख्य भूमिकेत होती. अशा या आगळ्या वेगळ्या भुवनेश्वरीबद्दल कविता लाड महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत भरभरून बोलल्यात. विशेष म्हणजे ती प्रेक्षकांना का आवडली याबद्दल सांगितलंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
marathi actors
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com