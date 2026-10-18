सासऱ्यांनी सांगितलं एका वर्षाचा आत वजन घटव... कविता मेढेकर यांचा खुलासा, म्हणाल्या, 'माझे सासू-सासरे...'

'एका लग्नाची दुसरी गोष्ट' सारखं नाटक असो किंवा 'चार दिवस सासूचे' ही मालिका असो, किंवा अलीकडेच संपलेली 'तुला शिकवीन चांगलाच धडा' ही मालिका असो.. या प्रत्येक भूमिकेत चपखल बसलेली आणि ती भूमिका गाजवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणजे कविता लाड मेढेकर. त्यांनी नाटक, मालिका आणि सिनेमांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. आज इतक्या वर्षांनंतरही त्यांच्या चेहऱ्यावरील तेज मुळीच कमी झालेलं नाही. त्या स्वतःच्या फिटनेसकडे प्रचंड लक्ष देताना दिसतात. एका मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या प्रेग्नन्सीनंतर स्वतःच्या आरोग्याकडे पूर्ण लक्ष दिलं आणि यात त्यांच्या सासू सासऱ्यांनी त्यांना खूप मदत केली असं त्या म्हणाल्यात. .कविता यांनी लोकशाहीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मला खूप जण विचारतात की तुम्ही लग्नानंतर, दोन मुलं झाल्यानंतरही इतक्या फिट कशा राहिलात? मी त्यांना सांगू इच्छिते की मला घरातून खूप सपोर्ट होता. दोन मुलं झाली पण याचं मला कधीच दडपण नव्हतं. माझे सासू सासरे मुलांना सांभाळत होते. तुला जीमला जायचंय, एक तास व्यायाम करायचाय, तुला तुझा वेळ मिळाला पाहिजे. तू एक अभिनेत्री आहेस, असं ते म्हणायचे.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी एक वर्ष छान वजन वगैरे वाढवलं होतं..म्हणजे ते वाढतंच. पण, मी ते एन्जॉय केलं. मला असं कधीच वाटलं नाही की माझं वजन वाढलंय. ठीक आहे वाढलं तर वाढलं. ती एक फेज असते आणि ती मी मनापासून एन्जॉय केली. पण, सासऱ्यांनी सांगितलं होतं की वर्षभरात तुझं वजन कमी झालं पाहिजे. आणि तेही मी तितक्याच मेहनतीने केलं. मूल वर्षाचं झाल्यानंतर मी माझं वजन हळूहळू कमी केलं. त्यामुळे सपोर्ट नुसता म्हणण्यापुरता नसतो. तो जेव्हा खरंच मिळतो तेव्हा एक छान व्यक्तिमत्त्व तयार होतं.' .माझ्यासाठी थांबू नकोस, मी आता... सचिन यांनी सांगितली लक्ष्मीकांत यांची 'नवरा माझा नवसाचा' दरम्यानची आठवण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.