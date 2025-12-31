KBC 17 ला मिळाला दुसरा करोडपती; काही सेकंदात दिलं १ कोटींच्या प्रश्नाचं उत्तर; काय होता तो प्रश्न? तुम्ही सांगू शकाल उत्तर?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रमांपैकी एक म्हणजे केबीसी म्हणजेच 'कौन बनेगा करोडपती'. या कार्यक्रमाचा सध्या १७वा सीझन सुरू आहे. मात्र या सीझनमध्ये एक कमाल घडली आहे. केबीसी १७ ला या सीझनचा चक्क दुसरा करोडपती मिळाला आहे. अमिताभ बच्चन यांनी प्रश्न विचारल्यानंतर अवघ्या काही सेकंदात त्यांनी या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. कोणतीही लाइफलाइन न वापरता त्यांनी या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. टाळ्यांच्या गजरात सगळ्यांनी त्यांचं कौतुक केलं. सोबतच त्यांच्या उत्तरावर अमिताभ इतके खुश झाले की त्यांनी उठून स्पर्धकाला मिठीच मारली. .काय होता १ कोटींचा प्रश्न? हे स्पर्धक होते झारखंडच्या रांची येथील रहिवासी बिप्लब बिस्वास. त्यांनी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर १ कोटी रुपये जिंकले आहेत. बिप्लब यांनी 'सुपर संदूक' राउंडमध्ये सर्व १० प्रश्नांची अचूक उत्तरे दिली, ज्यामुळे १ लाख रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा झाले. त्यांच्या या उत्कृष्ट खेळावर खूश होऊन अमिताभ बच्चन यांनी बिप्लब आणि त्यांच्या कुटुंबाला आपल्या घरी जेवणासाठी आमंत्रित केलं आहे. अमिताभ यांनी बिप्लब यांना १ कोटींचा प्रश्न विचारला तो असा, 'स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीला फ्रान्समधून अमेरिकेत पोहोचवणाऱ्या जहाजाचे नाव काय होते?'.बिप्लब यांचं उत्तरया प्रश्नाचं बिप्लब यांनी कोणतीही लाइफलाइन न वापरता उत्तर दिलं. 'इसेरे' असं या प्रश्नाचं उत्तर आहे. त्यांना फक्त जहाजाचंच नाही, तर ते जहाज चालवणाऱ्या कॅप्टनचं नावही माहीत होतं. अमिताभ यांना त्यांचा हा आत्मविश्वास प्रचंड आवडला. आणि त्यांचं उत्तर बरोबर आल्यावर अमिताभ यांनी उठून त्यांना मिठी मारली. आता १ कोटी रुपये जिंकल्यानंतर बिप्लब आता या सीजनचे पहिले 'सात करोडपती' बनणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .कोण आहेत बिप्लब बिप्लब बिस्वास हे केंद्रीय राखीव पोलीस दलात (CRPF) इन्स्पेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या त्यांची नियुक्ती छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त अशा बीजापूर जिल्ह्यात आहे. त्यांनी स्वतःच्या मुलांव्यतिरिक्त चार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मुलींना शिकवलंय. त्या आता बँकेत, सरकारी कामात रुजू आहेत. तर चौथी मुलगी नववीत आहे. हे ऐकून अमिताभ यांना त्यांचा आणखीनच अभिमान वाटला. .मी चुकले! या विषयावर बोलण्याचा मला अधिकार नाहीये... जितेंद्र जोशीच्या पत्नीने मागितली माफी; कारण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.