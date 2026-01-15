Premier

पुन्हा एकदा स्त्रियांवरच सिनेमा का केला? केदार शिंदेंचं ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?' बद्दल स्पष्ट भाष्य

KEDAR SHINDE ON AGA AGA SUNBAI KAY MHANTAY SASUBAI: स्त्रीमन समजून घेणारा दिग्दर्शक अशी ओळख असणारे दिग्दर्शक केदार शिंदे आता मराठी प्रेक्षकांसाठी ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ च्या माध्यमतून एक वेगळी कथा घेऊन येत आहेत.
मराठी चित्रपटसृष्टीत काही दिग्दर्शक आपली वेगळी ओळख निर्माण करतात. दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनीही मराठी चित्रपटसृष्टीत आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. स्त्रीमन समजून, त्यातील सूक्ष्म भावना, संघर्ष आणि सामर्थ्य मोठ्या पडद्यावर मांडण्यात केदार शिंदे यांचा हातखंडा आहे. ‘अगं बाई.. अरेच्चा!’पासून ‘बाईपण भारी देवा’पर्यंत त्यांच्या प्रत्येक चित्रपटाने स्त्रीकेंद्री कथांना नवा आत्मा दिला आहे. स्त्रीमन समजून घेणारा दिग्दर्शक अशी ओळख असणारे दिग्दर्शक केदार शिंदे आता मराठी प्रेक्षकांसाठी ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ च्या माध्यमतून एक वेगळी कथा घेऊन येत आहेत.

