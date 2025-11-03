मी तशी नाहीये... 'कमळी' मालिकेतील भूमिकेमुळे होणाऱ्या टीकेवर अनिकाने मांडली बाजू; म्हणते, 'मला वाईट वाटतं जेव्हा...

झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका 'कमळी' सध्या प्रेक्षकांची वाहवा मिळवतेय. या मालिकेची कथा आणि मालिकेतील कलाकार दोन्ही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेत. त्यामुळेच टीआरपी यादीत ही मालिका झी मराठी वाहिनीवर टॉपला आहे. या मालिकेतील एक गाजलेलं पात्र म्हणजे कनिका. ती मालिकेत नकारात्मक भूमिकेत आहे. ती मालिकेत कमळीला त्रास देते. त्यामुळे प्रेक्षक तिला ट्रोल करताना दिसतात. मात्र खऱ्या आयुष्यात तिला यासगळ्याचा त्रास होतो असं ती म्हणालीये. मालिकेत कनिकाची भूमिका 'केतकी कुलकर्णी हिने साकारली आहे. .केतकीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आपण खऱ्या आयुष्यात वाईट नसल्याचं म्हटलंय. केतकी लहान असल्यापासून मालिका आणि चित्रपटात काम करतेय. विविध मालिकांमध्ये तिने महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. 'कमळी' मालिकेत ती शिष्ट, रागराग करणारी असल्याचं दिसतं. त्यामुळे खऱ्या आयुष्यातही ती तशी आहे असं अनेकांना वाटतं. मात्र आपण खऱ्या आयुष्यात तसे नसल्याचं तिने सांगितलंय. केतकीने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात तिचे आईबाबादेखील सोबत होते. .या मुलाखतीत बोलतांना ती म्हणाली, 'मी खूप ड्रामा करते. मी रडत असते, हसत असते; जे काही असते ते मोठ्या प्रमाणात व्यक्त करते. बाबांना वाटलं मी गोड आहे, म्हणजे मी खरंच गोड आहे. नाहीतर मला माझ्या भूमिकेमुळे तुम्ही मी शिष्ट आहे वगैरे बोलत असता, पण मी तशी नाहीये. मी खूप वेगळी आहे. मला कधी प्रत्यक्षात भेटा, मी अजिबात शिष्ट नाहीये. मी माझ्या भूमिकेच्या एकदम विरुद्ध आहे. फक्त फॅशनच्या बाबतीत मी माझ्या भूमिकेसारखी आहे.” .ती पुढे म्हणाली, 'मी थोडी धडपडी आहे, पण मी गोड आहे. तुम्ही माझ्या भूमिकेवरून मला बोलू नका; अनिका ही भूमिका मी साकारते, अभिनय करते. खऱ्या आयुष्यात मी तशी नाहीये, नाहीतर लोक कमेंट्समध्येही लिहिलात, तू खऱ्या आयुष्यातही शिष्ट आहे. एकदा भेटा न मला, मग कळेल; कारण मला वाईट वाटतं, तुम्ही मला शिष्ट बोलता.' यावेळी तिच्या आई-वडिलांनाही तिच्या स्वभावाबद्दल विचारलं तेव्हा तिच्या वडिलांनी तिला ती गोड आहे असं म्हटलं. यावर तिने प्रतिक्रिया दिली आहे..सुभेदारांचा जावई येतोय... 'ठरलं तर मग' मध्ये होणार अस्मिताच्या नवऱ्याची एण्ट्री; कोण आहे हा अभिनेता जो साक्षीसोबत करतोय फ्लर्ट?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.