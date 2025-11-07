म्हशी, माडी अन् मिसळ... खुशबू तावडेंने दाखवली कोल्हापूरातील सासरच्या घराची घराची झलक; नेमप्लेटने वेधलं लक्ष

'सारंकाही तिच्यासाठी' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री खुशबू तावडे सध्या छोट्या पडद्यापासून दूर आहे. तिने वर्षभरापूर्वीच तिच्या दुसऱ्या बाळाला जन्म दिला होता. त्यानंतर तिने अभिनयातून ब्रेक घेतला आहे. आता ती तिच्या सासरी रमली आहे. खुशबू सध्या आपल्या मुलांच्या संगोपनाकडे लक्ष देताना दिसतेय. मात्र अशातच ती सोशल मीडियावर सक्रीय असते. सोबतच ती तिचा युट्यूब चॅनेलदेखील चालवते. ज्यामार्फत ती अनेकदा व्लॉग करत असते. यातून ती तिच्या आयुष्यातील दैनंदिन घडामोडी शेअर करताना दिसते. आताही तिने असाच एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. .अभिनेता संग्राम साळवी मूळचा कोल्हापूरचा आहे. त्याचं गावाला घरदेखील आहे. आता खुशबू तिच्या सासरी म्हणजेच कोल्हापूरच्या घरी पोहोचली आहे. तिने तिच्या नव्या व्हिडिओमधून तिच्या सासरच्या घराची झलक दाखवलीये. यावेळी ती सहकुटुंब कोल्हापुरात गेली असून ती तिच्या सासरी चांगलीच एन्जॉय करताना दिसतेय. खुशबू, संग्राम व तिची दोन मुलं राघव आणि राधी यांच्याबरोबर सासरी गेल्याचं या व्हिडीओमधून दिसतं. या व्हिडिओमध्ये तिने तिच्या सासरचं घर दाखवलं आहे. सोबतच तिच्या घरी म्हशींचा गोठा देखील आहे. म्हशींच्या धारा करताना देखील तिने दाखवलं आहे. .खुशबू आणि संग्राम यांचं गावचं घर हे दुमजली आहे. तिने गच्चीमधून संपूर्ण गावाचं दृश्य दाखवलंय. या घराला नेमप्लेट देखील आहे. या नेमप्लेटवर तानूबाई नारायण हे नाव आहे. हे नाव कुणाचं आहे याबद्दल तिने सांगितलेलं नाही. त्यांच्या घरात संग्रामचा मोठा फोटो देखील आहे जो 'देवयानी' मालिकेदरम्यानचा आहे. खुशबूनं सकाळच्या नाश्त्याला खास कोल्हापुरी मिसळवर ताव मारल्याचं दिसतं. यावेळी तिने तिच्या सासरी असलेल्या अंबाबाईच्या देवळाचीही झलक दाखवली. त्यानंतर ते सगळे कोल्हापुरातील बाळूमामाच्या मंदिरात दर्शनाला देखील गेले होते. .खुशबू व संग्राम मंदिरात गेलेले असताना तिथे त्यांच्या गावातील अनेक जण त्यांच्याबरोबर फोटो काढताना दिसले. 'सारं काही तिच्यासाठी' नंतर ती कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये दिसलेली नाही. आता ती कोणत्या नवीन भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे..आम्ही नाचून आलोय... जेव्हा गोविंदाने मान्य केलेलं दाऊदच्या कार्यक्रमात नाचल्याचं सत्य; कारवाई का झाली नाही? IPS ने सांगितलं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.