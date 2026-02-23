खुर्चीला बांधलं अन् तोंडावर टेप लावली; लोकप्रिय अभिनेत्रीच्या वडिलांची हत्या; पर्यटक बनून आले आणि...

कोलीवूड अभिनेत्री विष्णूप्रिया हिचे वडील आणि हैदराबादमधील प्रसिद्ध व्यावसायिक सूर्यनारायणन (वय ७३) यांची तामिळनाडूतील कोडाईकनाल येथे निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी त्यांना खुर्चीला बांधून त्यांचं तोंड आणि नाक टेपने बंद केलं, ज्यामुळे गुदमरून त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आरोपींनी रोख रक्कम, सोनं आणि महत्त्वाचे दस्तऐवज लंपास केले आहेत. .दिंडीगुल जिल्ह्यातील कोडाईकनाल येथील कुरिंजी अंडावर मंदिराजवळ सूर्यनारायणन यांचा एक गेस्ट हाऊस आहे. दोन दिवसांपूर्वी कोइम्बतूरमधील पाच तरुण पर्यटक म्हणून तिथे राहायला आले होते. शनिवारी संध्याकाळी स्टाफ निघून गेल्यानंतर गेस्ट हाऊसमध्ये फक्त सूर्यनारायणन आणि दोन केअरटेकर उपस्थित होते. याच संधीचा फायदा घेत आरोपींनी केअरटेकरांना बांधून ठेवले आणि सूर्यनारायणन यांची हत्या केली..केअरटेकरच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे. या हत्येमागे केवळ लूटमार नसून जुने वैमनस्य असण्याची शक्यताही पोलिसांनी (vishnupriya father murder) वर्तवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेत्री विष्णूप्रियाच्या प्रेमप्रकरणाशी संबंधित एका जुन्या ड्रायव्हरच्या हत्या प्रकरणात सूर्यनारायणन आरोपी होते आणि ते प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. २००५ मध्ये सूर्याच्या 'मायवी' चित्रपटात काम करणारी अभिनेत्री विष्णुप्रिया ही विवाहित होती, मात्र तिचे प्रभाकरनशी जवळचे संबंध निर्माण झाले होते..वडील सूर्यनारायणन यांना हे नातं मान्य नव्हतं. त्यांनी मुलीला अनेकदा बजावलं, पण ती ऐकली नाही. अखेर रागाच्या भरात सूर्यनारायणन यांनी भाडोत्री खुनी लावून प्रभाकरनचा गळा चिरून खून घडवून आणला होता. त्या प्रकरणात त्यांना अटक झाली होती आणि सध्या ते जामिनावर बाहेर होते. त्यामुळे सूड घेण्याच्या भावनेतून ही हत्या झाली असावी का, यादृष्टीनेही पोलीस तपास करत आहेत. सध्या फरार असलेल्या पाचही आरोपींच्या शोधासाठी पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहेत. .रेवतीचं लग्न झालं म्हणून मुद्दाम पोस्ट केलीस का? नेटकऱ्याच्या प्रश्नावर संतापला आदीश वैद्य; म्हणतो- तिला प्रेम मिळालं म्हणून....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.