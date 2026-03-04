कोरियन सिनेमांची भारतात क्रेझ! दाक्षिणात्य अभिनेत्रीसोबत झळकणार कोरियन अभिनेता, ‘Made In Korea’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

INDO-KOREAN FILM: सध्या सगळीकडे कोरियन ड्रामा सिनेमांची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळतेय जागतिक स्तरावर तसंच भारतात सुद्धा कोरियन ड्रामा, सिनेमांना पसंती मिळताना पहायला मिळतेय. देशात कोरियन सिनेमांचा वाढता प्रतिसाद बघता दक्षिणात्य भागामध्ये अनेक कोरियन कंटेंट तयार केले जाताय. मागे देखील अल्लू अर्जुन, गायक अरमान मलिक आणि कोरियन kpop स्टार tri be यांनी कोलॅब्रेशन करून 'memu aagamu' गाणं प्रसिद्ध केलं. दरम्यान आता कोरियन सिनेमा, ड्रामीच आवड पाहता टॉलीवूड चाहत्यांसाठी कोरियन संस्कृती, जिवनशैली दाखवणारा सिनेमा प्रदर्शित करण्यात येतोय..लवकरच प्रेक्षकांना एक खास क्रॉस-क्लचर कोरियन ड्रामा पहायला मिळणार आहे. या सिनेमाचं नाव 'made in korea' असं आहे. हा सिनेमा OTT फ्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा सिनेमा पाहण्यासाठी तुम्हाला चित्रपटगृहात जाण्याची गरज नाहीय..नेटफिक्सवर हा कोरियन सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून 12 मार्च 2026 रोजी तो प्रदर्शित केला जाणार आहे. या सिनेमामध्ये प्रियांका मोहन तर दक्षिण कोरियन अभिनेता पार्क ह्ये-जिन हे प्रमुख भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. या सिनेमाचं दिग्दर्शन रा. कार्तिक यांनी केलं असून हा सिनेमा ‘slice-of-life’प्रकारातील आहे. .सिनेमाची गोष्ट काय?या सिनेमाची सुरुवात एका एका तमिळनाडूतील तरुणीभोवती फिरते. जी दक्षिण कोरियामध्ये जाऊन जीवन, प्रेम आणि आत्मशोधाचा प्रवास करते. दरम्यान या सिनेमातून संस्कृती, भावना आणि नात्यांचा सुंदर संगम या दाखवण्यात आला आहे. हा सिनेमा तमिळ, तेलुगूसह हिंदी कन्नड आणि मल्याळम भाषेत प्रदर्शित होणार आहे. .बापरे! सेक्रेड गेम्स फेम राजश्री देशपांडेला ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान, सर्जरी सुद्धा झाली, म्हणाली...'लवकर कळालं पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.