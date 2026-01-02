MOVIE REVIEW: पटापट दाखवण्याच्या नादात हरवलं भावनांचं कनेक्शन; 'क्रांतीज्योती विद्यालय'चे सचिन खेडेकर एकमेव तारणहार

शब्दांकन- संदेश वाहाणे मराठी दिग्दर्शक हेमंत ढोमे याच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या 'क्रांतीज्योती विद्यालय' या चित्रपटात ज्येष्ठ अभिनेते सचिन खेडेकर मुख्याध्यापकाच्या भूमिकेत दिसत असून, त्यांच्यासोबत अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग, कादंबरी कदम, हरीश दुधाडे, पुष्कराज चिरपुटकर, निर्मिती सावंत आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत पहिल्यांदाच पदार्पण करणारी लोकप्रिय युट्यूबर आणि अभिनेत्री प्राजक्ता कोळी अशी दमदार स्टारकास्ट पाहायला पाहायला मिळाली आहे. हा चित्रपट १ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालाय. पाहूया कसा आहे हा चित्रपट? .काय सुधारता आलं असतं? क्रांतीज्योती वर्षातला पहिला हिट ठरेल की फ्लॉप याच उत्तर म्हणजे हा चित्रपट दोघांच्यामध्ये हेलकावे खात राहतो. त्यातल्या त्यात तो फ्लॉप च्या बाजूला जास्त झुकतोय. मातृभाषा जपण हा ज्वलंत विषय आहे पण हा मुद्दा सोडून तो इकडे तिकडे भरकटत राहतो. कथा, कलाकार, त्यांचे डायलॉग्स आणि त्यांच्या भावना कनेक्ट होत नाही कारण मेकर्सला सर्वकाही खूप पटापट दाखवायचंय. अमेय बळजबरीने विनोद करतो आणि ते पात्र कुठेतरी जास्तच ओव्हर वाटतं. त्यात पटकथा तर याचा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे. ज्यात शाळा पडणार हे समजल्यानंतर एन्जॉय करणं, शैक्षणिक सहल काढून डान्स करणं सुरु होतं. जे कुठेतरी मनाला खटकतं. मध्येच कुणीतरी इमोशनल होतो सर्वाना आठवतं की अरे आपण तर शाळा वाचवण्यासाठी एकत्र आलोय. .चित्रपटाच्या उत्तम बाजू सचिन खेडेकर नेहमीप्रमाणेच उत्कृष्ट आहेत. त्यांचं पात्र आणि त्यांचा अभिनय, प्रत्येकवेळी त्यांच्या इतक्या वर्षांच्या अभिनयाच्या अनुभवाची पावती देऊन जातो. तेच क्लायमॅक्समध्ये कथेला सावरतात. कदाचित त्यामुळेच हा चित्रपट शेवटी उत्तम झालाय. आणि सगळ्यांना आपल्या शाळेची आठवण येऊन भावनिक व्हायला भाग पडतो. स्टोरी थोडीशी रटाळ वाटते. त्यामुळे अडीच ऐवजी दोन तासात हा चित्रपट उत्तम झाला असता. याव्यतिरिक्त बॅकग्राऊंड म्युझिक चपखल आहे. ते त्या प्रसंगाचं गांभीर्य आणखी वाढवतं. सिनेमॅटोग्राफी कौतुकास्पद आहे. तू घेणार भरारी हे गाणं श्रवणीय आणि खूप एनर्जेटिक आहे. .आधी रियुनियन, मग त्यांच्याबद्दल आपुलकी निर्माण करणं आणि नंतर समस्या उभी राहणं अशी टाइमलाईन असती तर आणखी योग्य वाटलं असतं. पण त्याच्या उलट प्रयोग केला गेलाय. एकूण काय तर प्रयत्न प्रामाणिक आहे. लेखन आणि पटकथा मारक ठरली असली तरी आपल्या शाळेच्या आठवणींसाठी आणि पुन्हा एकदा बालपणात जाऊन फेरफटका मारण्यासाठी एकदा तरी चित्रपट पाहायलाच हवा. सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य करणारा 'क्रांतीज्योती विद्यालय' वन टाइम वॉच नक्की आहे. .(त. टी . -ही मतं पूर्णपणे लेखकाच्या निरीक्षणावर अवलंबून आहेत. सकाळ प्रीमिअर यांचं समर्थ करत नाही.).ते तुझे बाबा आहेत? 'क्रांतीज्योती विद्यालय'मध्ये झळकले 'ठरलं तर मग'च्या चैतन्यचे वडील; अभिमानाने शेअर केला व्हिडिओ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.