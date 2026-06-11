ठाण्याला ऑडिशन साताऱ्याला शूटिंग, 'कृष्णाईच्या लेकी'मध्ये दिसतेय कोकणातील अभिनेत्री; म्हणते- सुरुवातीला खूप टेन्शन

छोट्या पडद्यावर लवकरच काही नवीन मालिका सुरु होतायत. त्यातलीच एक मालिका म्हणजे झी मराठीवरची 'कृष्णाईच्या लेकी' ही मालिका. या मालिकेत अभिनेत्री निवेदिता सराफ मुख्य भूमिकेत आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांच्या तीन लेकीची दिसणारा आहेत. अशात आता कृष्णाईच्या मोठ्या लेकीने निवेदिता यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितलाय. मालिकेत अभिनेत्री एकता लब्दे कृष्णाईची मोठी मुलगी शारदा हे पात्र साकारणार आहे. एकता यापूर्वी ''विठू माउली' या मालिकेत रुख्मिणीच्या भूमिकेत दिसली होती. ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मधील शारदा ही समजूतदार, जबाबदार आणि कुटुंबासाठी स्वतःच्या भावनांनाही बाजूला ठेवणारी मुलगी असून, या भूमिकेद्वारे एकता प्रेक्षकांसमोर एका नव्या रूपात येत आहे..या पत्राबद्दल बोलताना शारदा म्हणते, 'माझ्या व्यक्तिरेखेचं नाव शारदा आहे. शारदा ही शांत आणि अबोल आहे. शारदा मनातलं मनात ठेवणारी, शांत आणि समजूतदार आहे, शारदाच्या भूमिकेसाठी मला बऱ्याच गोष्टी अॅडजस्ट कराव्या लागत आहेत, कारण माझे आणि शारदाचे स्वभावगुण खूपच वेगळे आहेत. शारदा कृष्णाईची सावली आहे. त्यामुळे तिला तिच्या दोन बहिणींचाही आईसारखाच सांभाळ करावा लागतो. याआधीची माझी भूमिका प्रेमळ होती, त्यामुळे मला ही भूमिका साकारताना थोडं सोपं जात आहे. थोडासा कृष्णाईसारखा स्वभाव जुळवून आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. मला या भूमिकेसाठी कॉल आला होता आणि माझं ऑडिशन ठाण्यात झालं. मुळात त्यांना प्रेमळ, सौजन्यशील, साधी, सुंदर आणि समजूतदार असा चेहरा हवा होता. शारदाच्या भूमिकेसाठी मी त्यांना योग्य वाटले, याचा मला आनंद आहे. जेव्हा मला समजलं की ‘कृष्णाईच्या लेकी’मध्ये कृष्णाईच्या मुलीच्या भूमिकेसाठी माझी निवड झाली आझाली आहे, ते ऐकून मला फार आनंद झाला.' .खूप महिन्यांनंतर मी पुन्हा कॅमेरा फेस करत होते. शूटिंगचा पहिला दिवस खूप छान होता. अभिनय ही माझी आवड आहे. आज माझ्याकडे काम आहे. यासाठी मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते. फार कमी लोकांना असं भाग्य लाभतं. पहिल्या दिवसाच्या शूटिंगमध्ये मला थोडी धाकधूक होती, कारण या भूमिकेसाठी कोल्हापूरकडची भाषा वापरायची होती, माझी या आधीची भूमिका वेगळ्या ढंगाची होती. मुळात मी कोकणातील असल्यामुळे मला भाषेवर काम करावे लागले. मी स्थानिक लोकांचे निरीक्षण मी करत असते. मला फक्त भाषेचं टेन्शन होतं की मी योग्य बोलते आहे का. पण सेटवर सगळे कलाकार आणि दिग्दर्शक इतके कमाल आहेत की ते सगळं समजावून सांगतात आणि सांभाळून घेतात. .निवेदिता यांच्याबद्दल बोलता ती म्हणाली, 'निवेदिता ताई कृष्णाईची भूमिका साकारणार आहेत हे कळल्यावर माझा आनंद अनावर झाला होता. मला निवेदिता सराफ, अश्विनी भावे आणि अलका कुबल या मराठीतील दिग्गज अभिनेत्री खूप आवडतात. मराठीत निवेदिता ताई आणि हिंदीत नीतू सिंग या माझ्या अत्यंत आवडत्या अभिनेत्री आहेत. त्यांचे चित्रपट पाहत मी लहानाची मोठी झाले. अभिनय करण्यासाठी प्रेरणा मला त्यांच्या भूमिकांमधून मिळाली आहे.निवेदिता ताई स्वभावाने खूप छान आहेत. मी त्यांच्यासोबत सातारा एक्सप्लोर केल आहे. एक दिवस शूटिंगला सुट्टी होती, तेव्हा आम्ही एकत्र फिरलो, शॉपिंग केलं आणि खूप छान वेळ घालवला. एवढ्या उंचीवर पोहोचूनही इतकं सौजन्यशील, समजूतदार आणि प्रेमळ राहणं हे खरंच त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं आहे. शारदाची भूमिका साकारताना मी निवेदिता ताईंकडून भरपूर काही शिकून घेणार आहे. आम्ही कुटुंबापासून दूर राहत असल्यामुळे त्या आमची अगदी आईसारखी काळजी घेतात.'.'मुंबईच्या बाहेर शूटिंग करणं माझ्यासाठी कठीण आहे. कुटुंबाला सोडून शूटिंगसाठी मुंबईबाहेर राहणं अवघड वाटत. पण सुरुवातीचं शूटिंग साताऱ्यात होत आणि सुदैवाने माझी टीम खूप चांगली आहे. आमचं प्रॉडक्शन हाऊस खूप सपोर्टिव्ह आहे आणि सहकलाकारही कमाल आहेत. त्यामुळे मुंबईबाहेर राहून शूटिंग करणं सोपं वाटलं . सहकलाकार आणि टीम उत्तम आहेत. माझं, नारायणीचं आणि ट्विंकलचं खूप कमी वेळात छान बॉण्डिंग झालं आहे. मी आणि नारायणी आधीपासून एकमेकींना ओळखत होतो. आम्ही तिघी सेटवरही सख्या बहिणींप्रमाणे वावरतो. निवेदिता ताई आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने समजून घेतात. पहिल्या दिवशी मला खूप टेन्शन होतं की माझ्यामुळे सीनचे रिटेक्स नको व्हायला. पण सगळे खूप समजूतदार आहेत. मुंबईबाहेर शूट असल्यामुळे एकत्र राहिल्यामुळे आमची खूप छान टीम तयार झाली आहे.'.‘कृष्णाईच्या लेकी’ ही अशा स्त्रियांची आणि मुलींची गोष्ट आहे ज्या आयुष्यात आलेल्या संकटांवर आणि दुःखांवर मात करून जिद्दीने पुढे जात राहतात. कृष्णाईच्या तिन्ही लेकी खूप खास आहेत. एक बेधडक आहे, एक खेळाडू आहे आणि एक खूप जबाबदार, आईला व बहिणींना सांभाळणारी आहे आणि तुम्हाला यांचा हा प्रवास पाहायला नक्की मज्जा येणार आहे. .तेजश्री प्रधानच्या ऑनस्क्रीन आईचा लोकलने प्रवास, गर्दीत धक्केबुक्के खात उभ्या राहिल्या, प्रेक्षकांनी ओळखलं अन्.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.