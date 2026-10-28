'क्षणभर विश्रांती' चित्रपटात सिद्धार्थ जाधवला भुर्जी पावची ऑर्डर देणारा हा अभिनेता कोण आहे माहितीये? आज गाजवतोय मराठी सिनेसृष्टी

प्रत्येक कलाकाराचा स्ट्रगल वेगळा असतो. प्रत्येक कलाकाराला सुरुवातीला छोट्या छोट्या भूमिका कराव्या लागतात. फार कमी कलाकार आहेत ज्यांना पहिल्याच चित्रपटातून ओळख मिळते. असाच एक चित्रपट तरुणाईमध्ये प्रचंड गाजलेला. तो म्हणजे 'क्षणभर विश्रांती'. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना मैत्रीची आणि प्रेमाची नवी व्याख्या शिकवली. यात अभिनेता सचित पाटील, सिद्धार्थ जाधव, मौलिक भट, हेमंत ढोमे, सोनाली कुलकर्णी, मनवा नाईक, पूजा सावंत आणि कादंबरी कदम हे कलाकार होते. त्यांच्याऑस्बत भरत जाधव आणि शुभांगी गोखलेदेखील मुख्य भूमिकेत होत्या. या चित्रपटात सिद्धार्थची भुर्जी पावची गाडी होती. यातलाच एक सीन आता व्हायरल होतोय. यात सिद्धार्थला ऑर्डर देणाऱ्या व्यक्तीला तुम्ही ओळखलंत का?.जी गौरव जी या इंस्टाग्राम हॅण्डलवर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय. ज्यात या चित्रपटाबद्दलचा इंटरेस्टिंग फॅक्ट सांगण्यात आलाय. 'क्षणभर विश्रांती' या चित्रपटात सिद्धार्थ भुर्जी पावच्या गाडीवर दाखवलाय. तेव्हा एक व्यक्ती त्याला ऑर्डर देतो. त्याला मसाला कमी टाकायला सांगतो, तेल कमी टाकायला सांगतो. त्यावर सिद्धार्थ त्या व्यक्तीला बाजूला बोलावतो आणि त्याला तूच बनव असं म्हणतो. ही व्यक्ती कोण आहे फारसं कुणी ओळखू शकलेलं नाही. ही व्यक्ती आहे मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय दिग्दर्शक समीर विध्वांस. 'टाइम प्लिज', 'आनंदी गोपाळ', 'धुरळा', 'लोकमान्य', 'मला काहीच प्रॉब्लेम नाही', 'डबल सीट' अशा अनेक चित्रपटांचं दिग्दर्शन करणारे समीर यांनी त्या चित्रपटात छोटीशी भूमिका साकारलीये. .समीर यांनी हिंदीमध्येही आपला ठसा उमटवलाय. हिंदीत त्यांचे चित्रपट फारसे चालले नसले तरी त्यांच्या आगामी चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत..नानांच्या पत्नी नीलकांती पाटेकरांचा एकमेव चित्रपट; बिघडलेल्या घराला असं लावलेलं वळण; नाव आठवतंय का? मिळाला होता पुरस्कार!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.