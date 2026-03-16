क्षितीला कोर्ट मॅरेज तर हेमंतच्या आई-बाबांना विधिवत करायचं होतं लग्न; अखेर आजीने दिलेला सल्ला आलेला कमी

लोकप्रिय अभिनेता आणि दिग्दर्शक हेमंत ढोमे आणि मराठी अभिनेत्री व निर्माती क्षिती जोग यांनी गेल्या काही वर्षात मराठी इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख, वेगळं स्थान निर्माण केलंय. त्यांच्या 'झिम्मा', 'झिम्मा २', 'फसक्लास दाभाडे', 'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' यांसारख्या चित्रपटांनी प्रेक्षकांना खळखळून हसवायचं काम तर केलंच. सोबतच या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या डोळ्यात अंजन टाकण्याचं कामंही केलंय. मात्र क्षिती आणि हेमंत यांचं लग्न कसं झालेलं तुम्हाला ठाऊक आहे का? त्यांच्या लग्नाची कथा अगदीच रंजक आहे. .हेमंत आणि क्षिती यांनी नुकतीच 'द अनुरूप' या चॅनेलला मुलाखत दिलेली. यात बोलताना त्यांनी त्यांचं लग्न कसं झालं हे सांगितलं. खरं चॅलेंज हे लग्न कसं करायचं हेच होतं. याबद्दल बोलताना क्षिती म्हणाली, 'मला कोर्ट मॅरेज करायचं होतं; तर हेमंतच्या आई-बाबांना विधिवत लग्न करायचं होतं. माझी आजी मला म्हणाली की, तुझं सगळं बरोबर आहे. मला मान्य आहे. पण, हे लग्न विधी पद्धतीनंच होणार. कारण- तू सगळ्या मावस भावंडांमध्ये शेवटची आहेस. तुम्ही फार पैसे खर्च करू नका. तुम्हाला पाहिजे, तर त्याचे आई-वडील, तू आणि तुझी आई एवढेच जाऊन लग्न करा.'.त्यावर हेमंत म्हणाला, 'माझ्या गावी पाच-दहा हजार लोक लग्नाला असतात. गावात जर कोणाचं लग्न असेल गावची चूल बंद असते, एवढे लोक लग्नाला येतात. मग त्यातून मध्यम मार्ग काढावा लागला. त्याच्यासाठी प्रचंड प्लॅनिंग करावी लागली. आम्ही गुरुजींबरोबर मीटिंग घेतली. त्यांनी खूप मदत केली. क्षितीनं त्यांना विचारलं होतं की, या सगळ्याला किती वेळ लागतो. तर त्यावर ते म्हणाले होते की, हे काही शूटिंग नाही. काही काळजी करू नका. मी ४५ मिनिटांत आवरतो.'.गावाला काही गावजेवण वगरे घातलं का असं विचारताच हेमंत म्हणाला, ' नाही काही केलं. ते सोडून दिलं. त्यावरून काही मंडळी नाराजही झाली; पण काही पर्याय नव्हता. आमचं एका पॉईंटला असं ठरलेलं की, गावी जागरण गोंधळ करायचा; पण आम्ही तेही जेजुरीला केलं. मोठा कार्यक्रम, खूप खर्च असं आम्हाला करायचं नव्हतं. म्हणजे करायचं झालं असतं, तर खूप काही करता आलं असतं. पण, प्रामाणिकपणे हा खर्च करू नये, असं आम्हाला वाटत होतं. त्यापेक्षा ते पैसे जपून ठेवावेत, संसाराला कामी येतील, असं वाटत होतं. माझं स्वत:चं असं मत आहे की, कर्ज काढून सण करू नये. कोणाला दाखवायला करायचं आहे ते? ते आम्ही कटाक्षानं टाळलं.'.क्षिती म्हणाली, 'अनेक जण असं विचारत होते की, तुला लग्नात काय हवं? तर नातेवाईक आणि मित्रमंडळींना असं सांगितलं होतं, की तुमचं बजेट ५०० रुपये असलं तरी मला चालणार आहे आणि ते एका पॉकेटमध्ये टाकून द्या. त्या पैशाच्या आम्ही आम्हाला ज्या गरजेच्या वस्तू होत्या, त्या घेतल्या.'.