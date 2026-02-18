Premier

लाडकी बहीण तर आहेच... आता येणार 'लाडकी विहीण योजना'; प्रेक्षकांची लाडकी अभिनेत्री मुख्य भूमिकेत

Ladki Vihin Yojana Natak Star Cast: सरकारची लाडकी बहीण योजना सुरू असतानाच आता आता लाडकी विहीण योजना योजना प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
nirmiti sawant

Payal Naik
सरकारच्या लाडक्या बहिणींना सरकारकडून मिळणारी भेट लाडकी बहीण योजना गेले २ वर्षांपासून जास्त काळ सुरू आहे. मात्र याच धर्तीवर आता एक नवंकोरं नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मराठी नाट्यसृष्टीत अनेक उत्तमोत्तम नाटकं सादर केली जातात. नाटकात वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. तसाच एक आगळावेगळा प्रयोग पुन्हा एकदा रंगभूमीवर दिसणार आहे. या नव्या नाटकाचं नाव आहे 'लाडकी विहीण योजना'. प्रेक्षकांच्या लाडक्या अभिनेत्री यात मुख्य भूमिका साकारत आहेत. या अभिनेत्री म्हणजे निर्मिती सावंत.

