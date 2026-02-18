लाडकी बहीण तर आहेच... आता येणार 'लाडकी विहीण योजना'; प्रेक्षकांची लाडकी अभिनेत्री मुख्य भूमिकेत

सरकारच्या लाडक्या बहिणींना सरकारकडून मिळणारी भेट लाडकी बहीण योजना गेले २ वर्षांपासून जास्त काळ सुरू आहे. मात्र याच धर्तीवर आता एक नवंकोरं नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मराठी नाट्यसृष्टीत अनेक उत्तमोत्तम नाटकं सादर केली जातात. नाटकात वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. तसाच एक आगळावेगळा प्रयोग पुन्हा एकदा रंगभूमीवर दिसणार आहे. या नव्या नाटकाचं नाव आहे 'लाडकी विहीण योजना'. प्रेक्षकांच्या लाडक्या अभिनेत्री यात मुख्य भूमिका साकारत आहेत. या अभिनेत्री म्हणजे निर्मिती सावंत. .या नाटकाचं दिग्दर्शक राजेश देशपांडे करत आहेत. हे नाटक प्रथमेश शिवलकर याने लिहिलं आहे. नाटकाची निर्मिती 'अष्टविनायक' नाट्यसंस्थेचे दिलीप जाधव व 'पंचशील एंटरटेन्मेंट' तर्फे प्रसाद ओक , मंजिरी ओक, संजय मेमाणे, स्वप्नील जोशी यांनी केली आहे. निर्मिती यांनी कायमच आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. आता त्या एका नव्या भूमिकेत दिसण्यासाठी सज्ज झाल्यात. या भूमिकेबद्दल बोलताना निर्मिती म्हणाल्या, 'अलीकडच्या काळात मी लागोपाठ गंभीर भूमिका केल्या. त्यामुळे प्रेक्षकांना आवडते तशी विनोदी अवतारातली 'निर्मिती' पुन्हा प्रेक्षकांना रंगभूमीवर दिसणार आहे. अष्टविनायक नाट्यसंस्थेनं मला भरपूर पैसे, प्रसिद्धी, प्रेम दिलं. या संस्थेसोबत पुन्हा नाटक करणं हे माझ्यासाठी आनंददायी असतं. हे पूर्णतः 'अराजकीय' नाटक आहे. 'लाडकी विहीण.. 'च्या निमित्तानं प्रेक्षकांना एका कौटुंबिक नर्मविनोदी नाटकाची मेजवानी मिळणार आहे..सोबतच प्रसाद ओक या नाटकाची निर्मिती करण्याबद्दल म्हणाला, 'माझं नाटकावरचं प्रेम जगजाहीर आहे. पण सध्या चित्रपटांच्या बांधिलकीमुळे नाटकात काम करता येत नाहीय. त्यामुळे नाट्यनिर्मितीची इच्छा मनात होती. 'वाडा चिरेबंदी'च्या दरम्यान निमति दिलीप जाधवांकडे मी नाट्यनिर्मितीची इच्छा व्यक्त केली होती. ही गोष्ट लक्षात ठेवून ते 'लाडकी विहीण योजना' नाटक घेऊन माझ्याकडे आले. निर्मिती सावंत प्रमुख भूमिकेत आणि प्रथमेश शिवलकर या माझ्या मित्राचं लेखन; अशी छान भट्टी जमून आल्यानं मी नाट्यनिर्मितीसाठी त्वरित होकार दिला.'.पडद्यावर रोमॅंटिक हिरो पण खऱ्या आयुष्यात पत्नीला अशी वागणूक द्यायचा मिथुन चक्रवर्ती; इतक्या सुंदर बायकोला त्याने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.