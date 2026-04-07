'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मधून अभिनेत्रीची एक्झिट; पोस्ट करत म्हणाली, 'प्रवास जरी संपला असला तरी....'

छोटा पडदा हा प्रेक्षकांच्या घरात आणि मनात स्थान मिळवण्याचं सगळ्यात सोपं माधयम आहे. प्रेक्षकांनी एखादा चेहरा मालिकेमध्ये पाहिला की ते तो सहसा विसरत नाहीत. नवीन कलाकारांसाठी तर हे स्वतःला सिद्ध करण्याचं आणि नवीन संधीचं ठिकाण आहे. 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेतूनही अशीच एक अभिनेत्री प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. या मालिकेतील तसे सगळेच कलाकार प्रेक्षकांच्या आवडीचे आहेत. मात्र एखादा कलाकार अचानक मालिका सोडून गेला की प्रेक्षकांना वाईट वाटतंच. आता 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेतूनही एका अभिनेत्रीची एक्झिट झाली आहे. .'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेत काव्याची एक जिवलग मैत्रीण दाखवण्यात आली होती. ती म्हणजे अनिशा. ही भूमिका अभिनेत्री अनिशा बने साकारत होती. आता या मालिकेचा तिने निरोप घेतलाय. अनिशाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत याबद्दल माहिती दिलीये. काव्या आणि पार्थ तिला प्रेमाने खारुताई अशी हाक मारायचे. त्यामुळे शिवानीने पोस्ट लिहिताना 'खारुताईचा प्रवास संपला' अशी सुरुवात केलीये. या पोस्टमध्ये तिने लिहिलं, 'खारुताईचा' सुंदर आणि सुखकर प्रवास मला संपवावा लागला. 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत 'अनिशा' ही भूमिका मी साकारली आणि तुमचं प्रेम मला मिळालं. मैत्री करावी तर ती अनिशा आणि काव्या सारखीच असे असंख्य मेसेज मला यायचे आणि तुम्हा प्रेक्षकांच्या अशा कमेंट्स सुद्धा असायच्या.'.तिने पुढे लिहिलं, 'तुमच्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात अनिशा असावी अशी माझी देखील इच्छा आहे आणि जर तुमच्या आयुष्यात अनिशा नसेल तर ती नक्कीच मिळेल! आमच्या संपूर्ण टीमला आणि आमच्या मालिकेच्या सगळ्या फॅनपेजेसना धन्यवाद! तुमच्यामुळे माझा हा १ वर्षाचा प्रवास खूप छान झाला….असो पण हा प्रवास जरी संपला असला तरीही मी लवकरच तुमच्यासाठी नवीन काहीतरी घेऊन येणार आहे आणि असंच प्रेम मला तुमच्याकडून मिळेल अशी आशा आहे. तुमची खारुताई!" चाहत्यांनी तिला या पोस्टवर भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सोबतच आम्ही अनिशाला खूप मिस करू असंही म्हटलंय.