दोन जोड्या, दोन हटके अंदाज! 'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मध्ये रेट्रो आणि काऊबॉय स्टाईल प्री-वेडिंग शूटचा तडका

LAGANANANTAR HOILCH PREM PRE WEDDING SHOOT: स्टार प्रवाहच्या ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’मध्ये लगीनघाई सुरु झालीये. त्यापूर्वी मालिकेतील दोन्ही जोड्यांची प्री- वेडिंग केलंय.
lagnanatr hoilach prem kavya parth jeeva nanadini prewedding shoot

lagnanatr hoilach prem kavya parth jeeva nanadini prewedding shoot

esakal

Payal Naik
Updated on

स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' सध्या प्रेक्षकांसाठी आकर्षणाचं केंद्र ठरत आहे. मालिकेत आता आनंदाची उधळण होणार असून, जीवा-नंदिनी आणि पार्थ-काव्या या दोन्ही जोड्यांच्या लग्नाची तयारी मोठ्या थाटामाटात सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्यात आधी लग्न झालं आणि मग प्रेम फुललं, त्यांचं आता पुन्हा एकदा 'सांग्रसंगीत' लग्न पाहायला मिळणार आहे.

Marathi Actress
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment
star pravah serial

