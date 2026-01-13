रम्याची पतंग कापत काव्याची ढासू एंट्री; बायकोच्या रुपाला पाहतच राहिला पार्थ; 'लग्नानंतर होईलच प्रेम'चा नवा प्रोमो

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये आता नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेने काही महिन्यातच प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. त्यानंतर ही मालिका स्लॉट लीडरदेखील ठरली. टीआरपी यादीत तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर असणारी ही मालिका आता हटके कथानकामुळे चर्चेत आहे. मालिकेत काही दिवसांपूर्वी महाखुलासा दाखवण्यात आला. यात जीवा आणि काव्याने आपलं अफेअर घरच्यांपासून लपवलेलं ते रम्या आणि वसू आत्याने सगळ्यांसमोर आणलं. मात्र त्यामुळे पार्थ आणि नंदिनी दुखावले. आता जीवा आणि काव्या त्यांचं प्रेम मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. .अशातच आता या मालिकेचा मकर संक्रांती स्पेशल प्रोमो समोर आलाय. जीवा सध्या नंदिनीला मनवण्यासाठी मोहित्यांकडे राहतोय तर काव्या पुन्हा एकदा आपल्या सासरी आली आहे. नुकताच मालिकेचा नवा प्रोमोसमोर आलाय. यात रम्या,पार्थ आणि युग सोबत पतंग उडवत असते. तेव्हा युग सतत पार्थला रम्याची पतंग काप असे सांगत असतो पण तो काही कापत नाही. मात्र तरीही रमण्याची पतंग कापली जाते. ती कोणी कापली असा विचार करत असतानाच काव्याचा मागून आवाज येतो की मी कापली. काव्या छान काळ्या रंगाच्या साडीत तयार झालेली असते. तिचं रूप पाहून पार्थ तिच्यावर लट्टू होतो. तेव्हा काव्या त्याच्याजवळ येते आणि म्हणते की मला पाहू नका पतंग वर लक्ष द्या.' .हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खूप खुश झालेत. काव्या इतकी सुंदर दिसतेय ज्यामुळे प्रेक्षकही तिचं कौतुक करतायत. आता काव्या आणि पार्थ नेमके कधी एकत्र येणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. .एका दिवसात दोन्ही मुली गेल्या.... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला वाईट काळ; म्हणाली, 'माझ्या सासू-सासऱ्यांनीही...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.