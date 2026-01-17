Lakshmi Niwas New Promo: ती चूक नडणार! अखेर जयंत - जान्हवी समोरासमोर येणार; मालिकेत पुढे काय घडणार?

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये मोठी स्पर्धा आहे. टीआरपी वाढवण्यासाठी या मालिका कायम नवनवे ट्विस्ट आणताना दिसतात. त्यात 'बिग बॉस मराठी ६' सुरू झाल्याने त्यांच्यापुढील आव्हान आणखी वाढलंय. आता झी मराठी आणि स्टार प्रवाहवरील मालिका आणखी जोर लावत मालिकांचा टीआरपी टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतायत. अशातच आता झी मराठीवरील 'लक्ष्मी निवास' या मालिकेतदेखील नवीन ट्विस्ट येणार आहे. अनेक दिवसांपासून जयंतीपासून लपून असणारी जान्हवी अखेर त्याच्यासमोर येणार आहे. .झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका 'लक्ष्मी निवास' गेले कित्येक आठवडे टीआरपी मध्ये आठव्या स्थानावर आहे. मात्र आता 'बिग बॉस मराठी ६' मुले मालिकेचा टीआरपी खाली जाऊ शकतो. त्यामुळे लेखकाने मालिकेत नवा ट्वीस्ट आणला आहे. झी मराठीने मालिकेचा नवा प्रोमो शेअर केलाय ज्यात लक्ष्मी आणि श्रीनिवास हे मिसळपाव ची गाडी सुरू करतात. भावना आणि सिद्धीराज तसेच इतर परिवार सुद्धा या गाडीच्या उद्घाटनासाठी जमलेला असतो. तेव्हा जानवी चा मित्र तिला तिच्या कुटुंबाच सुख दाखवण्यासाठी तिथे घेऊन जातो आणि लांबूनच मिसळपावच्या गाडीचे उद्घाटन कसं होतं हे दाखवतो. .मात्र समोर आई आणि बहिणीला पाहून जान्हवीला त्यांना भेटण्याची इच्छा होते. ती विश्वाला बोलते की मला त्या दोघींना भेटायचं आहे अन् ती पुढे चालू लागते. नेमका जयंती ते पोहोचतो. विश्वा ते पाहतो आणि तो जान्हवीला अडवण्याचा प्रयत्न करतो पण ती काही त्याचं ऐकत नाही. नेमकी जान्हवी जयंतच्या समोर जाऊन उभी राहते. तिला पाहून जयंत चे डोळे भरून येतात. पण इतके दिवस लपवून ठेवलेला सत्य बाहेर आल्यामुळे जान्हवी मात्र घाबरते. .जान्हवीने आपण मेलो असल्याचं भासवल्यामुळे तिचे घरचेदेखील या सत्यापासून अनभिज्ञ आहेत. मात्र जयंतला सतत ती जिवंत असल्याची खात्री होती. आता अखेर जान्हवी त्याच्या समोर आलीये. त्यामुळे जान्हवी तिच्या घरच्यांच्या समोर जाणार का? तिचा जयंत सोबतचा संसार पुन्हा सुरू होणार का? जयंत जान्हवी ला पुन्हा त्रास देणार का असे अनेक प्रश्न नेटकऱ्याना पडले आहेत. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता पुढच्या भागातच पाहायला मिळतील. .BIGG BOSS MARATHI 6 च्या घरात फुलतंय प्रेम; स्वतःला लागलेलं असूनही त्याला मलम लावायला आली; कोण आहेत ते दोघे? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.