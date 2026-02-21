Premier

'या' बॉलिवूड अभिनेत्यामुळे लक्ष्मीकांत बेर्डेेंना खावा लागलेला मार; स्वतः सांगितलेला किस्सा, म्हणाले- त्याच्या नादाला लागलो आणि..

LAKSHMIKANT BERDE UNKNOWN STORY:लोकप्रिय मराठी अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी त्यांचा एक किस्सा सांगितला होता ज्यात त्यांना मार खावा लागलेला.
LAXMIKANT BERDE

LAXMIKANT BERDE

Payal Naik
आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं करणारे आणि निधनापश्चातही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे लोकप्रिय अभिनेते म्हणजे लक्ष्मीकांत बेर्डे. त्यांनी साकारलेल्या बहुतेक भूमिका हिट ठरल्या. ज्या चित्रपटात प्रेक्षकांचा आवडता लक्ष्या असायचा तो चित्रपट हिट असं समीकरण ठरलेलं असायचं. त्यांच्यामुळे प्रेक्षक चित्रपटगृहाबाहेर गर्दी करायचा. त्यांच्या चित्रपटांना प्रचंड यश मिळालं. मराठीसोबतच हिंदीमध्येही त्यांनी आपली छाप पाडली. मात्र एका बॉलिवूड अभिनेत्यामुळे त्यांना मार खावा लागलेला. एका मुलाखतीत त्यांनी तो किस्सा सांगितला होता.

