ना मोठा स्टार, ना नाच-गाणं, 'धुरंधर', 'छावा'ला मागे टाकत ५० लाखांच्या चित्रपटाने कमावला 24000% नफा, केली छप्परफाड कमाई

भारतीय सिनेमासाठी २०२५ हे वर्ष खरोखरच ऐतिहासिक वर्ष ठरलं. या वर्षात अनेक मोठ्या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर कोट्यवधींची कमाई केली. हिंदी चित्रपटसृष्टीत 'सैयारा', 'एक दीवाने की दीवानियत' आणि 'तेरे इश्क में' या चित्रपटांच्या यशामुळे पुन्हा एकदा रोमान्सचा काळ परतल्यासारखं वाटलं. दुसरीकडे 'धुरंधर' आणि 'छावा' यांसारख्या चित्रपटांनी ॲक्शनचा धडाका लावला, तर दक्षिणेकडील 'कांतारा चॅप्टर वन'ने यशाचं नवं शिखर गाठलं. मात्र, आश्चर्य म्हणजे या सर्व बड्या चित्रपटांना मागे टाकत वर्षातील सर्वात मोठा हिट ठरण्याचा मान एका छोट्याशा गुजराती चित्रपटाने मिळवला आहे..कोणता आहे हा चित्रपट केवळ ५० लाख रुपयांच्या तुटपुंज्या बजेटमध्ये तयार झालेला 'लालो कृष्णा सदा सहायते' हा गुजराती चित्रपट भारतीय सिनेमाचा सर्वात मोठा 'स्लीपर हिट' ठरला आहे. या चित्रपटात कोणताही मोठा सुपरस्टार, नाच-गाणी किंवा बिग बजेट ॲक्शन सीन नव्हते, तरीही या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चक्क १२० कोटी रुपयांची कमाई केली. १०० कोटींचा टप्पा पार करणारा हा पहिला गुजराती चित्रपट ठरला असून, याने तब्बल २४,०००% नफा कमावला आहे. या नफ्यामुळे 'लालो'ने आमिर खानच्या 'सीक्रेट सुपरस्टार' आणि १९७५ मधील गाजलेल्या 'जय संतोषी मां' या चित्रपटांचे नफ्याचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले..तुलना करायची झाल्यास, 'कांतारा चॅप्टर वन'ने ६८०% तर 'धुरंधर'ने आतापर्यंत ७६०% नफा कमावला आहे. 'लालो'च्या २४,०००% नफ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी 'धुरंधर'सारख्या चित्रपटाला अजून ३०,००० कोटी रुपये कमवावे लागतील, जे अशक्य आहे. अंकित सखिया यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेली ही फिल्म एका रिक्षाचालकाची कथा आहे, जो एका फार्महाऊसमध्ये अडकल्यानंतर त्याला भगवान श्रीकृष्णाच्या अस्तित्वाचा अनुभव येतो आणि तो स्वतःच्या भूतकाळाशी लढा देतो. रीवा रच, श्रुहद गोस्वामी आणि करण जोशी यांच्या अभिनयाने सजलेल्या या चित्रपटाला सुरुवातीला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता, पण प्रेक्षकांच्या 'वर्ड ऑफ माउथ' प्रसिद्धीमुळे हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक मैलाचा दगड ठरला आहे.