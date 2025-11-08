Premier

'लास्ट स्टॉप खांदा'तून उलगडणार प्रेमाचा इमोशनल कॉमेडी ड्रामा; चित्रपटाचा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित; 'या' दिवशी होणार प्रदर्शित

LAST STOP KHANDA MOVIE TRAILER: 'लास्ट स्टॉप खांदा' चित्रपटाचा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट २१ नोव्हेंबरला चित्रपटगृहात येणार आहे.
last stop khanda

last stop khanda

esakal

Payal Naik
Updated on

सध्या जोरदार चर्चेत असलेल्या 'लास्ट स्टॉप खांदा' या चित्रपटातून प्रेमाचा एक भावनिक आणि विनोदी ड्रामा उलगडणार आहे. उत्तम लेखन, कसदार अभिनय आणि कर्णमधुर संगीत असलेला, प्रेक्षकांचे पुरेपूर मनोरंजन करणारा हा चित्रपट २१ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार असून, नुकताच त्याचा दमदार ट्रेलर लाँच करण्यात आला आहे.'प्रत्येकाच्या प्रेमाची गोष्ट' उलगडणारा 'लास्ट स्टॉप खांदा' नावापासूनच चर्चेत आहे. यातील 'शालू झोका दे गो मैना' या गाण्यासह टायटल साँग आणि टीझरला प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे.

Loading content, please wait...
marathi actor
Entertainment news
maharashtrachi hasya jatra
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com