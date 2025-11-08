'लास्ट स्टॉप खांदा'तून उलगडणार प्रेमाचा इमोशनल कॉमेडी ड्रामा; चित्रपटाचा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित; 'या' दिवशी होणार प्रदर्शित

सध्या जोरदार चर्चेत असलेल्या 'लास्ट स्टॉप खांदा' या चित्रपटातून प्रेमाचा एक भावनिक आणि विनोदी ड्रामा उलगडणार आहे. उत्तम लेखन, कसदार अभिनय आणि कर्णमधुर संगीत असलेला, प्रेक्षकांचे पुरेपूर मनोरंजन करणारा हा चित्रपट २१ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार असून, नुकताच त्याचा दमदार ट्रेलर लाँच करण्यात आला आहे.'प्रत्येकाच्या प्रेमाची गोष्ट' उलगडणारा 'लास्ट स्टॉप खांदा' नावापासूनच चर्चेत आहे. यातील 'शालू झोका दे गो मैना' या गाण्यासह टायटल साँग आणि टीझरला प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे..या चित्रपटाची कथा एका तरुणाभोवती फिरते, जो लहानपणापासून एका मुलीवर प्रेम करत असतो. मात्र, त्याचं प्रेम यशस्वी झालेलं नसतं. पुढे, त्या मुलीचं तिच्या प्रियकरासोबत ब्रेकअप झाल्यावर, हा तरुण पुन्हा एकदा तिच्या अनेक वर्षांनी आयुष्यात आपलं स्थान शोधण्याचा प्रयत्न करतो. या प्रयत्नात तो यशस्वी होतो की नाही, याची मनोरंजक गोष्ट "लास्ट स्टॉप खांदा" मध्ये पाहायला मिळणार आहे. अनेक चढउतार असलेल्या या कथानकातून प्रेम या संकल्पनेचा हलक्या-फुलक्या पद्धतीनं शोध घेण्यात आला आहे. .या चित्रपटात अभिनेता श्रमेश बेटकर आणि अभिनेत्री जुईली टेमकर यांची मध्यवर्ती भूमिका आहे. याव्यतिरिक्त चित्रपटात निखिल बने, मंदार मांडवकर, शशिकांत केरकर, सुदेश जाधव, महेश कापरेकर, प्रियांका हांडे, डॉ. सचिन वामनराव, गणेश गुरव, निशांत जाधव, गिरीश तेंडुलकर आणि जयश्री गोविंद अशी तगडी स्टारकास्ट आहे. विशेष म्हणजे प्रभाकर मोरे, धनश्री काडगावकर, अशोक ढगे हे पाहुणे कलाकार म्हणून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहेत. ट्रेलरमधून चित्रपटाची हलकीफुलकी कथा आणि खुसखुशीत संवादाची फोडणी असल्याचं स्पष्ट होतं. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाविषयीची उत्कंठा वाढली आहे. हा चित्रपट २१ नोव्हेंबरपासून चित्रपटगृहात पाहता येणार आहे..'शिवम फिल्म क्रिएशन सिग्नेचर ट्यून्स' आणि 'स्नेहा प्रॉडक्शन्स' यांनी "लास्ट स्टॉप खांदा... प्रत्येकाच्या प्रेमाची गोष्ट" या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. सचिन कदम आणि सचिन जाधव यांनी चित्रपटाची प्रस्तुती केली आहे. प्रदीप मनोहर जाधव हे निर्माते असून सचिन कदम आणि अमृता सचिन जाधव सहनिर्माते आहेत. चित्रपटाचे लेखन श्रमेश बेटकर यांनी केले असून, दिग्दर्शन विनित परुळेकर यांनी केले आहे..'या' मराठी अभिनेत्रीच्या रेस्टॉरंटमध्ये पोहोचला ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम सावत्या; तांबडा पांढरा खाऊन म्हणतो- मी खूप... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.