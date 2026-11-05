नाहीतर ते आज जिवंत असते... लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्या 'त्या' दोन गोष्टी, कसा झालेला त्यांचा मृत्यू?

अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी ८० आणि ९० चं दशक आपल्या अभिनयाने गाजवलं. मराठी चित्रपटसृष्टीत सुपरस्टार म्हणून नाव कमावल्यानंतर त्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीतही पाऊल ठेवलं. विशेष म्हणजे, हिंदीतही त्यांना अल्पावधीत मोठी लोकप्रियता मिळाली. एका वर्षात त्यांनी तब्बल ११ हिंदी चित्रपट साइन केले होते. यावरून त्यांची लोकप्रियता किती मोठी होती, याचा अंदाज येतो. यशाच्या शिखरावर असताना आणि अभिनयाच्या क्षेत्रात आणखी बरंच काही करण्याची क्षमता असतानाच लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी जगाचा निरोप घेतला. किडनीच्या आजारामुळे वयाच्या अवघ्या ५० व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनामागे नेमकं काय कारण होतं? त्यांच्या आयुष्यातील कोणत्या दोन सवयी त्यांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरल्या?.लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून आपली ओळख निर्माण केली. शिक्षण घेत असतानाच त्यांना अभिनयाची आवड निर्माण झाली होती. अभिनयाची हीच ओढ त्यांना साहित्य संघापर्यंत घेऊन गेली. तिथे पडदे लावण्यापासून ते मिळेल ती कामं त्यांनी केली. गणेशोत्सवात नाटकांमध्ये भाग घेत त्यांनी आपल्या अभिनयाची चुणूक दाखवली. प्रेक्षकांना पोट धरून हसवण्याची त्यांची हातोटी याच काळात विकसित झाली. मराठी चित्रपटसृष्टीत स्वतःचं स्थान निर्माण केल्यानंतर त्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीत मोठी संधी मिळाली. सलमान खान आणि भाग्यश्री यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'मैने प्यार किया' या चित्रपटातून त्यांनी हिंदीत पदार्पण केलं. या चित्रपटात त्यांनी मनोहर ही नोकराची भूमिका साकारली होती. भूमिका छोटी असली तरी त्यांच्या विनोदी अभिनयाने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं..या सवयींचा आरोग्यावर परिणामलक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी आयुष्यात दोन लग्न केली होती. त्यांची पहिली पत्नी रुही बेर्डे यांचं १९९६ मध्ये अचानक निधन झालं. त्यानंतर १९९८ मध्ये त्यांनी अभिनेत्री प्रिया अर्जुन यांच्याशी लग्न केलं. 'हम आपके हैं कौन' या चित्रपटात प्रिया बेर्डे आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे एकत्र झळकले होते. लक्ष्मीकांत बेर्डे यांना किडनीशी संबंधित आजाराने ग्रासलं होतं. काही वृत्तांनुसार, त्यांना दारू आणि सिगारेटचं व्यसन होतं. तणाव दूर करण्यासाठी ते दारूचा आधार घेत असल्याचंही सांगितलं जातं. या सवयींचा त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्याचा दावा केला जातो. .किडनीच्या आजारामुळे त्यांच्यावर बराच काळ उपचार सुरू होते. मात्र, प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा झाली नाही. अखेर १६ डिसेंबर २००४ रोजी दोन्ही किडन्या निकामी झाल्यामुळे लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचं निधन झालं. त्यांच्या अकाली निधनाने मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला. आजही त्यांच्या विनोदी अभिनयाच्या आठवणी प्रेक्षकांच्या मनात कायम आहेत..अनुष्काचे अहो आणि माझे... विराट कोहलीसाठी वेडी आहे ही मराठी अभिनेत्री; वाढदिवसानिमित्त शेअर केली खास पोस्ट, म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.