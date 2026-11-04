आणि रागात लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी 'या' मराठी अभिनेत्याच्या चक्क कानाखाली मारली; साध्या भोळ्या लक्ष्याने असं का केलं? असं काय घडलेलं?

मराठी सिनेसृष्टी ज्यांच्या नावाशिवाय अपूर्ण आहे ते म्हणजे लोकप्रिय अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे. प्रेक्षकांचा लाडका लक्ष्या आजही सगळ्यांच्या लक्षात आहे. तितकाच हसरा आणि तितकाच गंभीर अभिनय करणारे लक्ष्मीकांत कायम आपल्या सहकलाकारांना मान द्यायचे. त्यांच्याशी नीट वागायचे. इतरांना काम कसं मिळेल याकडे त्यांचं लक्ष असायचं. मात्र जेवढे ते प्रेमळ होते तितकेच कामाच्या बाबतीत शिष्टप्रिय होते. याच शिस्तीसाठी त्यांनी त्यांच्या एका सहकाऱ्याच्या कानशिलात लगावली होती. तो अभिनेता होता विजय पाटकर. आपल्या विनोदी भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे विजय पाटकर यांनी एका मुलाखतीत याबद्दल सांगितलं होतं. .एकदा लक्ष्मीकांत आणि विजय नाटकाच्या प्रयोगासाठी लेट झाले त्याचा कारण विजय होते. ‘लोकशाही’ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना विजय म्हणाले, 'तेव्हा आम्ही ‘टूरटूर’ आणि ‘उचल बांगडी’ अशी नाटकं करायचो. लक्ष्मीकांत म्हणायचा, ‘पाठ्या, ११चा शो आहे.’ त्या वेळी ट्रॅफिक फारसं नव्हतं. तो टॅक्सी घेऊन उभा असायचा आणि आम्ही जायचो. एकदा मी १० ऐवजी १०:१० ला पोहोचलो होतो. शो ११चा होता आणि त्याने मला १० वाजता यायला सांगितलं होतं. तो टॅक्सी बोलावून उभा होता. मी धावत-धावत आलो आणि बसलो. त्याने फाडकन कानाखाली मारली,'.विजय पुढे म्हणाले, 'त्याने मला कानशिलात लगावली आणि म्हणाला, ‘तू स्टार झाला काय? मी तुला १० वाजता यायला सांगितलं होतं. तुला प्रॉब्लेम काय आहे? किती नाटकं करतोयस तू? किती काम करतोयस? काय नोकरी करतोयस? का उशिरा आलास? हा माझ्या आयुष्यातला पहिला आणि शेवटचा प्रसंग त्यानंतर मी कधीही कुठेही उशिरा पोहोचलो नाही.' विजय आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी अनेक चित्रपटात एकत्र भूमिका केल्या आहेत. .तर १५- २० वर्षांपूर्वीच आई गेली असती... आईच्या आठवणीत ढसाढसा रडला TMKOC चा मराठमोळा अय्यर; म्हणाला- मी घर घेतलं तेव्हा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.