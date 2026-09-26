स्वतःच्याच पत्नीच्या हत्येचा आरोप लागतो अन् सुरू होतो नवा खेळ; कसा आहे अक्षय ओबेरॉयचा 'लव्ह लॉटरी' सिनेमा

नातं म्हटलं की त्यात प्रेम, विश्वास, अपेक्षा आणि कधी कधी गैरसमजही निर्माण होतात. दोन माणसं एकमेकांच्या जवळ येतात. संसार सुरू करतात; पण काळ बदलतो. परिस्थिती बदलते आणि नात्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलतो. अशाच नात्यांमधील गुंतागुंत, त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न आणि सत्याचा शोध घेणारा ‘लव्ह लॉटरी’ हा चित्रपट दिग्दर्शक अरविंद पांडे यांनी आणला आहे. चित्रपटाची कथा डेहराडून येथे घडणारी आहे. कार्तिक सक्सेना (अक्षय ओबेरॉय) आणि भरनी वर्मा (हेली दारूवाला) यांच्याभोवती ही कथा फिरते. त्या दोघांची भेट होते आणि हळूहळू या भेटीचं रूपांतर प्रेमामध्ये होतं. प्रेमानंतर दोघे लग्न करण्याचा निर्णय घेतात. सुरुवातीला सुखी वाटणारं त्यांचं नातं मात्र लग्नानंतर बदलू लागतं. दोघांमधील विश्वास कमी होतो. तणाव वाढत जातो आणि नात्यात दुरावा निर्माण होतो. .अशातच एके दिवशी भरनीची हत्या होते. या प्रकरणाच्या तपासाची दिशा थेट कार्तिककडे वळते. पोलिस त्याच्यावर संशय घेतात आणि इन्स्पेक्टर विक्रम बिष्ट (कबीर दुहन सिंह) कार्तिकला अटक करतात. स्वतःला निर्दोष सांगणाऱ्या कार्तिकविरोधात मात्र परिस्थितीजन्य पुरावे उभे राहत जातात. यानंतर कार्तिक आपली संपूर्ण कहाणी वकील प्रशांत बत्रा (विक्रम शर्मा) यांच्यासमोर मांडतो. भरनीसोबतची पहिली भेट, त्यांच्यात निर्माण झालेलं प्रेम, लग्नानंतर बदललेली परिस्थिती आणि नात्यात आलेल्या दुराव्यापर्यंतचा प्रवास तो सांगतो. कार्तिक जसजसा आपल्या वैवाहिक आयुष्याचा पट उलगडत जातो, तसतसा प्रेक्षकांच्या मनातील संशयही वाढत जातो. त्याच्या कथनातून सत्य समोर येतं की तो स्वतःची बाजू वाचवण्यासाठी काही गोष्टी लपवत असतो...याकरिता हा चित्रपट पाहावा लागेल..दिग्दर्शक अरविंद पांडे यांनी ही कथा मर्डर मिस्ट्री आणि कोर्ट रुमच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी या चित्रपटामध्ये मैत्री, प्रेम आणि नातेसंबंध या गोष्टी मांडताना कथानकातील रहस्याची गुंफण उत्तम केली आहे. तसेच कथानकामध्ये फारसा मेलोड्रामा न मांडता ते अधिक सुटसुटीतपणे मांडले आहे. त्यामुळे चित्रपट शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवणारा झाला आहे. अभिनेता अक्षय ओबेराॅय, हेली दारूवाला, कबीर दुहन सिंह, विक्रम शर्मा, अग्नी अग्यारी, हेमंत पांडे, विजयंत कोहली, कुमार सौरभ आदी कलाकारांनी आपापली कामगिरी उत्तम प्रकारे निभावली आहे. कार्तिक सक्सेना ही व्यक्तिरेखा अक्षय ओबेराॅयने सहजरीत्या पेललेली आहे. त्या भूमिकेचे बेअरिंग त्याने छान पकडले आहे. सुरुवातीला मैत्री, मग प्रेम व लग्न आणि त्यानंतर निर्माण होणारी एकूणच परिस्थिती वगैरे वगैरे या भूमिकेतील विविध पैलू त्याने पडद्यावर छान मांडले आहेत. . हेली दारूवालाने भरनीची भूमिका प्रभावीपणे साकारली आहे. चित्रपटाच्या कथानकाचा संघर्षाचा मुख्य केंद्रबिंदू ही तिची भूमिका आहे आणि तिने ती वकुबीने साकारली आहे. अग्नी अग्यारीच्या वाट्याला काही मोजकेच सीन्स आलेले आहेत. तरीही त्यांनी लक्ष वेधून घेतले आहे. या कथेला अंकुर खत्री यांच्या पटकथेची उत्तम साथ लाभली आहे. संगीतकार वरूण मिश्रा यांचे संगीत कथेला पुरक असेच झाले आहे. नवीन व्ही. मिश्रा यांनी उत्तराखंडमधील विविध लोकेशन्स आपल्या कॅमेऱ्यात उत्तम टिपली आहेत. तरीही काही ठिकाणी कथानकाची गती मंदावली दिसते आणि कथेची लांबी खटकणारी आहे. एकूणच सांगायचे तर अरविंद पांडे यांनी एका संवेदनशील विषयाला हात घातला आहे..वैवाहिक वादविवाद, कोर्टाची लढाई, नात्यातील गुंतागुंत, पोलिस तपास आणि त्याचबरोबर कायदा व सामाजिक धारणा वगैरे बाबी प्रकर्षाने मांडणारा हा चित्रपट आहे. रहस्याची उत्तम गुंफण असणारा हा चित्रपट आहे..तेव्हा मी अरिजीतपेक्षा जास्त लोकप्रिय होतो... अभिजीत सावंतचं मोठं विधान; म्हणतो- त्याला कुणी ओळखत नव्हतं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.