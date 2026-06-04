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Macchindra Kambli यांचं अजरामर 'वस्त्रहरण' नाटक पुन्हा भेटीला येणार; 'हा' कसलेला अभिनेता साकारणार तात्या सरपंच

MACHHINDRA KAMBALI VASTRAHARAN NATAK: मराठी रंगभूमीवर अत्यंत गाजलेलं नाटक 'वस्त्रहरण' पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येतंय. यावेळेस 'तात्या सरपंच' ही भूमिका कोण साकारणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
Macchindra Kambli

vastraharan

ESAKAL

Payal Naik
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VASTRAHARAN NATAK: 'वस्त्रहरण' नाटक म्हटलं की सगळ्यात आधी डोळ्यासमोर येतात ते दिग्गज अभिनेते मच्छिंद्र कांबळी. कोकणातली नाट्यपरंपरा मराठी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करणारे मच्छिंद्र कांबळी यांची नाटकं आजही मराठी प्रेक्षकांच्या आठवणीत आहेत. असंच त्यांचं एक अजरामर झालेलं नाटक म्हणजे 'वस्त्रहरण'. जेव्हा जेव्हा हे नाटक रंगभूमीवर आलं तेव्हा तेव्हा प्रेक्षकांनी या नाटकाला जोरदार प्रतिसाद दिला. मच्छिंद्र कांबळी यांनी स्वतः या नाटकात तात्या सरपंच ही भूमिका साकारली होती. आता पुन्हा एकदा हे नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यास सज्ज झालंय.

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