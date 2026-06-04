Macchindra Kambli यांचं अजरामर 'वस्त्रहरण' नाटक पुन्हा भेटीला येणार; 'हा' कसलेला अभिनेता साकारणार तात्या सरपंच

VASTRAHARAN NATAK: 'वस्त्रहरण' नाटक म्हटलं की सगळ्यात आधी डोळ्यासमोर येतात ते दिग्गज अभिनेते मच्छिंद्र कांबळी. कोकणातली नाट्यपरंपरा मराठी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करणारे मच्छिंद्र कांबळी यांची नाटकं आजही मराठी प्रेक्षकांच्या आठवणीत आहेत. असंच त्यांचं एक अजरामर झालेलं नाटक म्हणजे 'वस्त्रहरण'. जेव्हा जेव्हा हे नाटक रंगभूमीवर आलं तेव्हा तेव्हा प्रेक्षकांनी या नाटकाला जोरदार प्रतिसाद दिला. मच्छिंद्र कांबळी यांनी स्वतः या नाटकात तात्या सरपंच ही भूमिका साकारली होती. आता पुन्हा एकदा हे नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यास सज्ज झालंय. .'वस्त्रहरण' या नाटकाने प्रमाण मराठी भाषिक प्रेक्षकांना मालवणी शिकवली. 16 फेब्रुवारी 1980 रोजी मच्छिंद्र कांबळी यांनी वस्त्रहरण या नाटकाचा पहिला प्रयोग केला. त्यानंतर प्रेक्षकांनी या नाटकाला तुफान प्रतिसाद दिला. गंगाराम गव्हाणकर यांनी लिहिलेल्या नाटकाने गावागावात घराघरात स्थान मिळवलं. भद्रकाली प्रॉडक्शन्सचं हे नाटक आता संगीत वस्त्रहरणच्या रूपात पुन्हा रंगभूमीवर दाखल होत आहे. नाटकाचा 5336 वा प्रयोग होणार आहे. महत्वाचं म्हणजे या नाटकात अभिनेते वैभव मांगले मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. .२६ जुलै रोजी या नाटकाचं प्रयोग होणार आहे. आता वैभव मांगले यांच्या खांद्यावर या नाटकाची जबाबदारी आहे. पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या या अजरामर नाटकाला प्रेक्षक कसा प्रतिसाद देणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .इतकं जीव ओतून काम केलं पण... अपूर्वाने सांगितलं 'रात्रीस खेळ चाले' मालिका सोडण्याचं खरं कारण; म्हणाली, 'खूप वाईट...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.