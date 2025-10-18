अरे ही मूर्ख आहे, हिला अक्कल आहे का... आठवणी सांगताना माधवी निमकरला अश्रू अनावर, म्हणाली, 'मी कधीच त्यांना उत्तर दिलं नाही पण..

'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री माधवी निमकर हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. शालिनी असं म्हटलं की प्रेक्षकांच्या डोळ्यांसमोर माधवी उभी राहते. आता सगळ्यांना रागीट माधवी दिसते. मात्र माधवीने अगदी शून्यापासून संपूर्ण विश्व निर्माण केलं. ती लहानश्या खेड्यातून आली होती. त्यामुळे सुरुवातीला तिला सगळ्यांनीच कमी लेखलं अगदी तिच्या नातेवाईकांनीदेखील तिला ऐकवलं होतं. माधवीने नुकतीच मज्जा पिंकला मुलाखत दिली. यात तिने याबद्दल सांगितलं आहे. .या मुलाखतीत तिला तिच्या लहानपणीचा फोटो दाखवला आणि त्या माधवीला तू काय सांगशील असं विचारण्यात आलं. यावरून माधवी म्हणाली, 'या माधवीचं काय होतं माहितीये का, हिच्याकडे काहीच नव्हतं. तरीही ती खुश होती. आणि तिला माहीत होतं की आपली परिस्थिती फारशी चांगली नाहीये. तरीही तिची तक्रार कुठल्याच बाबतीत नव्हती. आई वडिलांकडे पण नाही मला हे पाहिजे, ते पाहिजे. एकच साम्य आज तिच्यात आणि माझ्यात आहे ते म्हणजे माझी कुणाकडून कसलीच अपेक्षा नाहीये. माझ्या मुलाकडूनही नाही. ते दिवस इतके सुंदर होते ना. म्हणजे चुकून देव जर मला म्हणाला ना की तुला काय पाहिजे? मी म्हणेन मला ते दिवस परत दे.' .मला सगळ्यांनी हिणवलंयम्हणजे जे कळत नसतं ना, जग बघितलेलं नसतं ना आपण तेच बरं आहे. नको हे जग बघायला. कारण खूप विचित्र जग आहे हे. आणि माझ्यासाठी नको म्हणते हा मी. म्हणजे एवढी बावळट होते ना मी तेव्हा. तो शहाणपणा यायला मला चाळीशी गाठावी लागली. जर ते जग दाखवायचंच असेल ना देवाला तर ती मुलगी तितकी स्ट्रॉन्ग असावी. म्हणजे येणारे जे अडथळे असतात ना त्याचा काही फरक पडत नाही तिच्यावर. माझं कसं झालं, मी गावातून आले ना. मला सगळ्यांनी हिणवलंय. हिला काय कळतंय. हिला अक्कल आहे का, मूर्ख आहे ही, हे सगळं मी ऐकत आले. .मी कुणालाही आजपर्यंत उत्तर नाही दिलं'माझ्यासाठी टास्क हा होता की माधवी कुणाला उत्तर नको देउस. स्वतःला दे. जे तुझ्याबद्दल बोलतायत. तुला जज करतायत. माझ्या नातेवाइकांमध्येही झालंय. माझा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम होता विसरभोळेपणा. थोड्या प्रमाणात आजही आहे. पण मी काय करू? माणसात काहीतरी प्रॉब्लेम असतो ना. त्याच्यावरूनही मी ऐकलंय. पण मी कुणालाही आजपर्यंत उत्तर नाही दिलं. मला का असं बोललीस, मला राग आलाय. मी बाथरूममध्ये जाऊन रडायचे. माझं असं झालं की माधवी कामच असं कर की सगळ्यची तोंडं बंद होतील. आणि माझं टार्गेट असं कधीच नव्हतं की खूप श्रीमंत असलं पाहिजे, भरपूर पैसा पाहिजे, चार- चार गाडी पाहिजे. ते नशिबात असेल तर देव देईल. माझं असं आहे की बायोडाटामध्ये तुमच्याकडे पैसे किती आहेत यापेक्षा तुम्ही काम किती केलं हे असुदे.' .कुणी बघितलं तर मी नाही बनणार... अनारस्यांबद्दल पृथ्वीक प्रतापने सांगितलेली गंम्मत तुम्हाला ठाऊक आहे का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.