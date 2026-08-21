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जमलं तर थोडीशी जमीन घ्या... स्वतःच्या जमिनीवर डाळ तांदूळ पिकवून खातेय लोकप्रिय अभिनेत्री; म्हणते- इतका फरक...

MARATHI ACTRESS FARM HOUSE FARMING: आपल्या अभिनयाने आणि दिग्दर्शनाने स्वतःचं स्थान निर्माण करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री आता शेतात रमलीये. तिने तिथे अनेक झाडं लावलीयेत.
marathi actress farm house

marathi actress farm house

esakal

Payal Naik
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काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने तिच्या वाढदिवसाला शेतात काम करत असल्याचे काही फोटो शेअर केले होते. तिने तिच्या वाढदिवसाला चक्क भात लावणी केली होती. फक्त प्राजक्ताच नाही तर मृण्मयी देशपांडे देखील महाबळेश्वरच्या तिच्या घरी शेती करताना दिसते. अशीच एक लोकप्रिय अभिनेत्री आहे जी तिच्या फार्म हाऊसच्या आवारात गेली काही वर्ष शेती करतेय आणि वेगवेगळी फळं देखील पिकवतेय. अगदी डाळ आणि तांदळाची लागवडही ती तिथेच करतेय. आता एक व्हिडिओ शेअर करत तिने हा अनुभव किती सुखद आहे याबद्दल सांगितलंय.

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