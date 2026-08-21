जमलं तर थोडीशी जमीन घ्या... स्वतःच्या जमिनीवर डाळ तांदूळ पिकवून खातेय लोकप्रिय अभिनेत्री; म्हणते- इतका फरक...

काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने तिच्या वाढदिवसाला शेतात काम करत असल्याचे काही फोटो शेअर केले होते. तिने तिच्या वाढदिवसाला चक्क भात लावणी केली होती. फक्त प्राजक्ताच नाही तर मृण्मयी देशपांडे देखील महाबळेश्वरच्या तिच्या घरी शेती करताना दिसते. अशीच एक लोकप्रिय अभिनेत्री आहे जी तिच्या फार्म हाऊसच्या आवारात गेली काही वर्ष शेती करतेय आणि वेगवेगळी फळं देखील पिकवतेय. अगदी डाळ आणि तांदळाची लागवडही ती तिथेच करतेय. आता एक व्हिडिओ शेअर करत तिने हा अनुभव किती सुखद आहे याबद्दल सांगितलंय. .ही अभिनेत्री आहे मधुगंधा कुलकर्णी. मधुगंधाने काही वर्षांपूर्वी एक जागा घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी तिथे फार्म हाऊस बांधलं. आणि उरलेल्या मोठ्याश्या जागेत ते शेती करतात. मधुगंधा अनेकदा तिथले व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. आता शेअर केलेल्या व्हिडिओत तिने जमलं तर थोडीशी जागा घेण्याची विनंती केली. ती म्हणाली, 'फार्महाऊस घेण्यापूर्वी मी डाळ, तांदूळ आणि इतर गरजेच्या वस्तू बाजारातूनच खरेदी करायची. मात्र, फार्महाऊस घेतल्यानंतर स्वतः तांदूळ आणि डाळ पिकवायला सुरुवात केली. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात झाडंही लावली. आता ही झाडं मोठी झाली असून त्यांना त्यांची फळं मिळू लागली आहेत. आपण फार्महाऊसवर पिकवलेल्या फळांची आणि मार्केटमध्ये मिळणाऱ्या फळांच्या टेस्ट आणि क्वालिटीमध्ये फरक जाणवतो. डाळ-तांदळातला फरक तर मला आधीपासूनच माहीत होता.' .ती पुढे म्हणाली, 'माझी तुम्हा सगळ्या मित्र-मैत्रिणींना कळकळीची विनंती आणि आवाहन असं आहे की, ज्यांना कोणाला शक्य असेल त्यांनी जमिनीचा एक छोटासा तुकडा जिथे कुठे मिळेल तिथे जरूर घ्यावा. आपली झाडं लावावीत. पर्यावरणाला हातभार लागेल हा भाग आहेच, पण तुम्हाला त्याची जी ऑरगॅनिक फळं मिळणार आहेत ना, त्याची तुलना मार्केटमध्ये मिळणाऱ्या फळांशी होऊ शकत नाही. आपली डाळ-तांदूळ उगवणं आणि तो शिजवून खाणं याच्यासारखं दुसरं सुख नाहीये. आणि फ्युचर हेच आहे की आपण आपल्या जमिनीचा तुकडा घ्यायचा आणि आपलं अन्न आपण उगवायचं. बाकी देतो सगळे आपल्याला निसर्गात. निसर्गाचा विजय असो.'.गौर कांती, घारे डोळे... 'ही' अभिनेत्री साकारणार स्टार प्रवाहच्या 'मी कात टाकली'मध्ये मुख्य भूमिका; अखेर चेहरा समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.