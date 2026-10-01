स्टार होण्यापूर्वी 'या' ठिकाणी राहायची माधुरी दीक्षित; ही होती घरातली आवडती जागा, मग अभिनेत्रीने का सोडलेलं घर?

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिने तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना वेड लावलं. तिचं सौंदर्य आजही सगळ्यांना मोहीत करतं. ९० च्या काळात तर ती सगळ्यांची आवडती धकधक गर्ल होती. तिचे अनेक चित्रपट हिट झाले आणि ही अंधेरीमध्ये राहणारी मराठमोळी मुलगी बॉलिवूडची मोठी स्टार झाली. मात्र माधुरी बालपणी कुठे राहायची, तिचं घर कसं होतं तुम्हाला ठाऊक आहे का? माधुरी लवकरच 'कोण होणार करोडपती' सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यातच सोनी मराठीने तिच्या बालपणीच्या घराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केलाय. .माधुरी लहानपणापासून ते बॉलिवूडमध्ये एंट्री करेपर्यंत अंधेरीतील जे. बी. नगर येथे राहायची. तिने 'अबोध' मधून बॉलिवूडमध्ये एंट्री केली. मात्र तिला लोकप्रियता मिळाली ती 'तेजाब' या चित्रपटातून. अगदी 'तेजाब' हिट झाला तरीही ती तिथेच राहायला होती. तिच्या घराला एक प्रशस्त गॅलरी होती. जी माधुरीची सगळ्यात आवडती जागा होती. तिच्या या जुन्या घराशेजारीच एक मैदान आहे. याच मैदानात ती तिच्या चाहत्यांना भेटली होती जेव्हा 'राम लखन' चित्रपट हिट झालेला. तेव्हा तिला पाहायला खूप गर्दी झालेली असं तिच्या शेजाऱ्यांनी सांगितलं. .माधुरी या घराबद्दल सांगते, “माझ्या खूप आठवणी या घराबरोबर जोडल्या गेल्या आहेत. तेव्हाचा काळ फार वेगळा होता. आमचे जे शेजारी होते, ते सुद्धा अगदी आम्हाला कुटुंबासारखे होते. सगळ्यांना माहिती असायचं की, कोणाच्या घरी नेमकं काय सुरुये. आम्ही एकमेकांच्या घरी जेवायला जायचो. एकंदर सगळं छान खेळीमेळीचं वातावरण होतं. आताच्या काळात अशी नाती पाहायला मिळत नाहीत. आता आपण अशा घरांमध्ये राहतो, जिथे आपल्याला शेजारी कोण राहतंय हे सुद्धा माहिती नसतं. जे.बी.नगरमध्ये ते एक कौटुंबिक वातावरण होतं, ते फार कमाल होतं. ‘तेजाब’ प्रदर्शित झाल्यावर आम्ही ते घर सोडलं. कारण, तिथे चाहते थेट घरी येऊ लागले होते, घरी आल्यावर सांगायचे…’मॅडमने आम्हाला बोलावलंय, त्या आम्हाला दत्तक घेणार आहेत’ मग, सुरक्षेच्या कारणास्तव आम्हाला दुसरीकडे शिफ्ट व्हावं लागलं. पण, आजही जे.बी.नगरची आठवण येते, तेव्हा चेहऱ्यावर आपोआप हसु उमटतं.”.माधुरीचा ‘कोण होणार करोडपती’चा नवा सीझन येत्या १२ ऑक्टोबरपासून सोनी मराठीवर रात्री ९ वाजता प्रक्षेपित होणार आहे. माधुरी पहिल्यांदाच होस्ट झाली आहे त्यामुळे सगळेच तिला पाहायला उत्सुक आहेत. .कसाबच्या भूमिकेत ललित प्रभाकरला पाहून येईल चीड; राजकुमार रावही जबरदस्त, 'प्रहार' चा ट्रेलर बनला चर्चेचा विषय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.